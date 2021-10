Pietravairano, insegnante muore in treno per un improvviso malore

Pietravairano. Molto conosciuta ed altrettanto benvoluta dalla sua comunità era la donna che ha perso la vita sul treno che doveva riportarla a Torino, la città in cui stava facendo ritorno per lavoro, essendo lì impiegata presso una scuola come insegnante. Giunta in Provincia di Caserta per salutare l’anziano padre, è ripartita immediatamente in compagnia di una parente per un viaggio che avrebbe presto assunto i risvolti di un dramma. Poco prima che il treno raggiungesse la stazione ferroviaria, la donna, di 60 anni, ha accusato un improvviso malore che lasciava presagire il peggio. Allertati i soccorsi, al loro arrivo si è potuto solo prendere atto che non c’era già più nulla da fare, andando così a constatarne il decesso.