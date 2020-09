Post regionali. Caterina Sagliano: “Nonostante la perdita, sono orgogliosa del risultato raggiunto

SAN MARCELLINO. “Questa campagna elettorale è stata un’esperienza unica. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votata e tutti coloro che mi sono stati vicini. Ma non solo. Ringrazio anche tutti quelli che non l’hanno fatto: questo mi spingerà a fare ancora di più”.

Sono queste le parole di Caterina Sagliano, ex candidata con la lista “Noi Campani” alle elezioni regionali dello scorso 20 e 21 settembre. Nonostante sia scattato il seggio per la sua lista, Caterina non ce l’ha fatta a vincere, ma si è guadagnata, a soli 23 anni, un totale di 5.868 consensi; un ottimo successo considerando che è la sua prima candidatura.

Dopo lo spoglio elettorale, le sue parole arrivano diritto al cuore di chi le ascolta: “Non pensavo di vivere un’esperienza così intensa e profonda. Mi ha fatto crescere tanto. Sono stata con le persone, tra le persone. Mi sono confrontata con moltissimi cittadini, ho cercato di apprendere tutto quello che potevo dalle loro parole ed esperienze. La mia campagna elettorale mi ha accresciuta e fortificata. Sono soddisfatta del traguardo raggiunto, questo è la prova che si è creduto nei giovanissimi. Molti hanno anche provato a scalfirmi, ma non ce l’hanno fatta, ho resistito, stretto i denti e sono andata avanti, dando bada alle mie idee, prima di tutto. Il fatto che non ho vinto non mi ha assolutamente distolta da quelli che sono i miei obiettivi o dalla mia passione politica. Continuerò, per quanto mi è possibile, a fare del bene per il territorio. Io ci credo davvero che insieme è possibile costruire un domani migliore.

Grazie a tutti!”

IL VIDEO