Presidente di regione De Luca paralizza Roma.

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, oggi ha sfilato insieme ai sindaci di Campania e Puglia, per le strade di Roma, per manifestare contro l’Autonomia.

“ Il governo chieda scusa al Sud, non piegheremo la testa. L’autonomia aumenta il divario” la risposta della Premier da Gioia Tauro è stata secca: “vada a lavorare!”.

In giornata tensioni tra le forze dell’ordine ed i 700 tra sindaci ed amministratori, riuniti da De Luca.