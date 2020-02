Prima Domenica di Quaresima 2020, Commento al Vangelo di Mons. Spinillo

AVERSA – “Non c’è bisogno di scalare il cielo per raggiungere Dio: Egli è presente dovunque ci siano cuori aperti alla misericordia”.

Nell’iniziare il cammino quaresimale, Mons. Angelo Spinillo rivolge il suo messaggio alla comunità – e una lettera di riflessione distribuita in questi giorni ai fedeli – prendendo spunto da un’espressione di Papa Francesco: La Misericordia è la chiave del cielo. “Non c’è bisogno di scalare il cielo per raggiungere Dio: è Lui che è venuto in mezzo a noi”.

La parola di Matteo, che spezziamo il 1 marzo nella prima domenica di Quaresima, ci mostra Gesù “vincere la tentazione del dominio sul mondo perché riconosce che tutto è di Dio”. Nelle prossime settimane leggeremo spesso di come, nel corso della sua storia, l’umanità abbia provato continuamente a liberarsi dalle catene dei propri limiti, riconoscendo però come sia Dio a guidarla in questa missione. “Questo perché Dio è presente dovunque ci siano cuori aperti alla misericordia”.