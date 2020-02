MONDRAGONE – Proseguono i lavori di completamento del primo piano di Palazzo Manna in pieno centro storico. Dopo circa un mese di attività, sono in via di completamento la posa in opera della pavimentazione e dei rivestimenti, è stata già eseguita buona parte dell’impermeabilizzazione della copertura ed è stato ultimato l’intonaco.

“La prossima fine dei lavori” – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Piazza – “ci permetterà di avere a disposizione dei nuovi spazi che destineremo a uffici comunali. Come riportato da un recentissimo studio di Confcommercio, i centri storici hanno visto la chiusura di oltre 70.000 negozi di vicinato nell’ultimo decennio. Il nostro intento è quello di rivitalizzare una parte importante della città che più di tutte sta subendo la scure della crisi”.

“L’Amministrazione Comunale” – dichiara il sindaco Virgilio Pacifico – “sta facendo un grosso sforzo per riportare gli uffici pubblici all’interno del centro storico. Con i fondi provenienti dagli utili della farmacia comunale stiamo ultimando una prima parte di Palazzo Manna.

Il nostro successivo impegno sarà quello di destinare gli ulteriori utili provenienti dalla farmacia per il completamento di Palazzo Manna, al fine di restituire alla città un altro immobile di proprietà comunale”.