Quadro sinottico dei divieti in vigore (DPCM 4 marzo 2020)

Pubblichiamo un resoconto dei divieti stabiliti dal DPCM del 4.3.2020 validi su tutto il territorio nazionale, in basso il quadro completo in cui sono incluse anche i divieti per le zone rosse.

1) Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento dei servizi pubblici o di pubblica utilità: sospesi in tutta Italia

2)Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (anche cinema e teatri): ammessi solo se consentono il rispetto della distanza di sicurezza di un metro

3) Discoteche: non espressamente citate ma riconducibili alla casistica sopra citata

4) Eventi e competizioni sportive: sono consentite negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico

5) Allenamenti: sono consentiti solo per gli atleti agonisti negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico

6) Sport di base, attività motorie in genere svolte all’aperto ovvero in piscine, palestre o centri sportivi di ogni tipo: sono ammessi a condizione che sia possibile consentire la distanza di almeno un metro

7) Servizi educativi dell’infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore, corsi professionali, master e università per gli anziani: sospesi, salvo modalità a distanza

8) Corsi post universitari connessi all’esercizio delle professioni sanitarie, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa: consentite

9) Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni didattiche: sospese

10)Procedure concorsuali pubbliche e private: consentite

11) Attività di ristorazione, bar e pub: senza limitazioni

12) Attività commerciali: consentite

13) Limitazioni all’accesso dei visitatori RSA: limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura

14) Medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti di vendita di generi alimentari: nessuna disposizione

15) Apertura luoghi di culto: nessuna disposizione

16)Musei, luoghi della cultura e biblioteche: nessuna disposizione