Quando si potranno celebrare i matrimoni ?

Ancora non si sa se nella prossima estate ci potranno essere cerimonie per metronomi oppure comunioni e battesimi. Nella scorsa sessione estiva chi li ha celebrato è andato incontro le regole rigide, altri hanno pensato di rinviare tutto a periodi migliori. Ad oggi ,come abbiamo detto, non si può organizzare nessun tipo di festa né all’interno né all’esterno, ma la domanda sorge spontanea “quando si potrà tornare a festeggiare con amici e parenti?”

Per il momento questa domanda non può avere una risposta esatta e precisa, molto potrebbe cambiare nel mese di giugno, ma bisognerà sperare che la situazione possa migliorare. Complicato pensare che anche per questa estate non ci saranno cerimonie, troppi lavoratori sono coinvolti ( tra camerieri, ristoratori e tanto altro come ad esempio i fioristi).