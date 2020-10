R.I.F.T.I. Enigma nei cieli é il nuovo romanzo di Luca Biscardi

Luca Biscardi, nato nel 1983, sistemista informatico e scrittore, orgoglio maddalonese che vive a Siena da diversi anni.

È uscito l’8 ottobre on line sul sito della casa editrice Pav Edizioni, sul sito della Mondadori e della Feltrinelli dove è ordinabile anche nelle librerie il suo ultimo romanzo, un thriller noir da leggere tutto d’un fiato. Già nel titolo il primo enigma. Una strana sigla: Rifti. Più che una sigla un’acronimo. Le lettere sono infatti le iniziali delle nazioni dove é ambientato il romanzo: Russia Irlanda Finlandia Turchia e Italia.

Vi diamo un input sulla trama per stimolare la vostra curiosità: in una notte del 1983 un cargo con un misterioso carico sparisce dai cieli di Francoforte insieme ai suoi occupanti. L’ispettore Diego Biglia, alla sua prima missione a capo delle Forze Speciali d’Assalto, segue le tracce di un individuo con una doppia identità.

Un intreccio internazionale tra Russia, Finlandia, Irlanda, Turchia e Italia per impedire che un’arma micidiale finisca nelle mani sbagliate. “La chiave di un enigma è solo un altro enigma”.

Una nuova avventura per Diego Biglia, protagonista di tutti i romanzi di Luca Biscardi.

