Buone notizie in casa Casertana, la società rossoblu è riuscita a recuperare per la sfida contro La seconda in classifica Del Grosso, il calciatore era uscito per infortunio in settimana nella trasferta di Catanzaro.

Ci sarà da capire però se Guidi deciderà di buttarlo nella mischia subito oppure di portarselo in panchina inizialmente. Non ci sarà invece il grande ex Castaldo ancora indisponibile