Reddito di Cittadinanza : Nelle prossime ore la ricarica della carta

Caserta. Ansia tra molti percettori del reddito di cittadinanza: siamo al 29 settembre e per molti di loro il sostegno economico atteso per questo mese non è ancora arrivato. Sono in tanti che in questi giorni stanno monitorando costantemente l’ area personale INPS dove risulta che il pagamento del reddito di cittadinanza è ancora sospeso.

Solitamente l’ INPS non è mai in ritardo: in questi mesi il reddito di cittadinanza è stato pagato con regolarità. Questa volta il ritardo è stato determinato dal taglio del 20% in caso di somme non spese nei mesi scorsi. La normativa , infatti, prevede che , qualora alla fine del mese successivo a quello della ricarica , ci siano delle rimanenze sulla carta , allora queste saranno decurtate con la mensilità successiva, mel limite pero0′ del 20 % dell’ importo erogato mensilmente.

L’Inps ha provato a tagliare gli importi del reddito di cittadinanza di questo mese , tuttavia il sistema – per stessa ammissione dell’ Istituto – va ancora perfezionato. Difatti sono stati riscontrati molti errori al punto che alcuni beneficiari hanno lamentato riduzioni spropositate per quella che era la loro situazione.

Per questo motivo l’Inps ha deciso di annullare i tagli di questi mesi pagando per intero il reddito di cittadinanza anche a coloro che hanno avuto delle rimanenze nei mesi scorsi. In base informazioni da noi raccolte tutte le ricariche dovrebbero essere effettuate entro la giornata di oggi Martedì’ 29 settembre .