Reggia di Caserta. Tutto quello che c’e’ da sapere per visitare il Parco Reale

Caserta. Da ieri, martedi’ 2 giugno, dopo quasi tre mesi di chiusuar Il Complesso vanvitelliano torna fruibile al pubblico. Il Parco Reale sarà aperto dalle 8.30 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00, e il Giardino Inglese dalle 8.30 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17.00.

L’ingresso dal 2 giugno potrà avvenire solo su prenotazione online e sarà contingentato per numeri e fasce orarie. Sarà possibile la registrazione dell’accesso ad un massimo di 30 persone ogni 15 minuti. I visitatori, anche gli abbonati e gli aventi diritto ad agevolazioni o gratuità, potranno accedere al Parco Reale esclusivamente previa prenotazione. La procedura online è disponibile sul sito ufficiale. L’ingresso avverrà da corso Giannone, dove saranno posizionati termoscanner e sistemi di controllo automatizzati. Successivamente ci sarà l’apertura dei cancelli di piazza Carlo di Borbone.

Tutti i possessori di titolo di accesso annuale “Parco della Reggia di Caserta” e “ParcApp”, con termine dall’1/3/2020 all’1/3/2021, otterranno automaticamente la proroga,di tre mesi della scadenza, con decorrenza dall’1 giugno 2020. Sarà comunque indispensabile prenotare online la visita.Verranno, inoltre, nei prossimi giorni fornite indicazioni per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti che saranno oggetto di iniziative di crescita e partecipazione culturale.

Resteranno Invariati, infine, il costo di 9 euro del biglietto di ingresso al Parco Reale e al Giardino Inglese, “Parcoday”, e tutte le agevolazioni tariffarie già previste.

Per tutti i visitatori sono previste stringenti misure di contenimento per il contagio da Covid-19, oltre all’obbligo di mascherina, al distanziamento sociale e al divieto di assembramento. Non sarà consentito l’accesso a persone con una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Sarà, inoltre, predisposta apposita segnaletica agli ingressi e lungo il percorso di visita.

Il pubblico è invitato a segnalare eventuali comportamenti difformi alle prescrizioni anti Covid al personale di vigilanza. I visitatori che non si atterranno alle prescrizioni saranno allontanati dal Complesso vanvitelliano e verrà valutata l’emissione di provvedimenti di divieto di accesso.