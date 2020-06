Regionali 2020 : Iannucci, Di Puorto e Oliva sono i primi tre candidati del PSI

Caserta. ” Alle prossime elezioni Regionali Il PSi presenterà liste in tutta la Campania. Lo faremo con il nostro simbolo e sosterremo la candidatura del Presidente uscente Vincenzo De Luca ” .Queste, nei giorni scorsi,erano state le affermazioni del Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio e del segretario Regionale Michele Tarantino. Da tempo il coordinamento provinciale di caserta sta lavorando in questa direzione cercando di mettere in campo una squadra di candidati all’altezza dello storico partito del Garofano Rosso che, per volontà proprio del segretario Nazionale Enzo Maraio, da qualche mese è tornato a ” fiorire” come simbolo del partito.

Nella serata di ieri , mercoledi 17 giugno, il coordinamento provinciale di Caserta ha ufficializzato i primi tre nomi della lista ,si tratta del capogruppo e consigliere Comunale di Caserta Gianluca Iannucci , L’ Avvocato e dirigente provinciale con delega agli affari legali e all’ambiente Vincenzo Oliva di Cesa ,il sindacalista Francesco Di Puorto, fratello dell’ assessore in carica al comune di Cancello Arnone Annamaria Di Puorto .

” Il nostro partito è chiaramente in crescita su tutto il territorio – ha dichiarato Raffaele Piazza -Assessore al comune di Caserta e co-coordinatore provinciale del PSI. Stiamo allestendo una lista di candidati che ,sono certo, sarà in grado di fare alla grande la sua parte. Crediamo fortemente nella possibilità di poter eleggere un rappresentante del nostro territorio al consiglio regionale perchè riteniamo che oggi piu’ che mai la nostra Provincia abbia bisogno di una rappresentanza socialista in Regione Campania. Il Covid-19 ha causato danni economici di grosse dimensioni a tanti commercianti e cittadini Pertanto è fondamentale per noi del PSI che nessuno resti indietro.”

“Vogliamo dare il nostro contributo al territorio- ha dichiarato l’altro co-coordinatore provinciale del partito Espedito Ziello . Abbiamo tante idee e tante iniziative da mettere in campo . Oggi abbiamo ufficializzato i nomi dei primi tre candidati, nei prossimi giorni comunicheremo i nomi di tutti gli altri . Per noi vince la squadra . Lasciatemi ringraziare – conclude Ziello– i compagni Iannucci , Oliva e Di Puorto che non hanno esitato un attimo ad accettare il nostro invito a candidarsi . Nei prossimi giorni chiameremo a raccolta tutti i compagni socialisti della provincia di Caserta .Ora piu’ che mai il PSI ha bisogno di unione perchè ora più’ che mai la Campania ha bisogno del PSI.”.