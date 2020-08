REGIONALI 2020 PSI: L’affondo di De Falco ad un noto consigliere comunale casertano

Caserta. ” Quando una ragazza giovane , pulita e preparata decide di impegnarsi in Politica , non solo dovrebbe essere premiata dagli elettori ma dovrebbe in qualche modo essere ben vista o almeno lasciata in pace da chi per anni ha occupato un posto in amministrazione comunale in modo così’ anomalo da non lasciare mai un segnale della sua presenza”.

A parlare è Antonio De Falco coordinatore cittadino del Psi dopo essere venuto a conoscenza che un noto consigliere comunale di Caserta , Dirigente di un ufficio pubblico preposto a gestire domanda e offerta di lavoro, avrebbe sollevato argomentazioni pretestuose contro Anna Fiorillo candidata per il Psi Caserta alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania 2020.

” Sono Sconcertato – ha dichiarato De Falco- dinanzi alle affermazioni che pubblicamente questo consigliere comunale ha rivolto della nostra candidata Anna Fiorillo definendola solo una riempilista e addirittura non sicura candidata ignorando volutamente a mio avviso il fatto che le liste sono state già’ presentate e approvate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.”

” Si tratta di affermazioni false e strumentali continua De Falco– finalizzate a demolire la candidatura di una ragazza di 20 anni che a quanto pare potrebbe riscuotere consensi elettorali proprio nella stessa area di Caserta dove il suindicato consigliere raccoglie da decenni i propri voti.

Voglio ricordare al Consigliere Comunale e a chi legge – conclude il coordinatore cittadino del partito-che la Candidatura di Anna Fiorillo, ,giovane donna preparata , competente e politicamente affidabile, è frutto di un progetto Politico del Psi finalizzato a valorizzare sia i giovani che le donne che, speriamo presto, possano sostituire la vecchia classe politica casertana della quale il consigliere in questione fa sicuramente parte”.