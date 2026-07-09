Revisione enti locali. Il convegno formativo

Oltre 130 commercialisti hanno partecipato al primo appuntamento del percorso formativo sulla Revisione degli Enti Locali promosso dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. L’incontro, ospitato nella Biblioteca comunale di Sessa Aurunca e dedicato al tema “I controlli del Collegio dei Revisori nell’Ente Locale”, ha inaugurato un ciclo di sei giornate finalizzato al conseguimento dei crediti necessari per la prima iscrizione e per l’aggiornamento nell’Elenco dei revisori degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno e articolato su base regionale. L’elevata partecipazione ha confermato l’interesse della categoria verso una materia di primaria importanza per il sistema dei controlli pubblici, la contabilità degli enti territoriali e la corretta gestione economico-finanziaria delle amministrazioni locali.

L’iniziativa ha rappresentato anche un significativo momento di confronto con i professionisti dell’Alto Casertano, rafforzando il rapporto di prossimità tra l’Ordine e gli iscritti. La scelta di inaugurare il calendario formativo a Sessa Aurunca risponde infatti alla volontà del Consiglio di rendere la formazione sempre più diffusa e accessibile su tutto il territorio provinciale.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’Assessore Antonio D’Itri, titolare delle deleghe al Bilancio, alla Programmazione Economica, alle Finanze, ai Tributi e ai Fondi Europei. Anche a nome del Sindaco Lorenzo Di Iorio, l’Assessore ha accolto i partecipanti e ringraziato l’Ordine per aver scelto Sessa Aurunca quale sede di apertura del percorso formativo.

All’incontro hanno preso parte il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, Pietro Raucci, insieme ai componenti del nuovo Consiglio e a numerosi rappresentanti istituzionali. Nel suo saluto, Raucci ha ringraziato il primo cittadino di Sessa Aurunca, l’Assessore D’Itri e l’intera Amministrazione comunale per la disponibilità e l’ospitalità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Raffaele Pia, già Segretario dell’Ordine, per il contributo organizzativo offerto alla riuscita dell’evento. La giornata è stata inoltre l’occasione per presentare ai colleghi del territorio il nuovo Consiglio dell’Ordine.

Le parole del presidente Raucci: «L’ampia partecipazione di oggi conferma l’importanza di portare la formazione nei territori, incontrando direttamente i colleghi e rendendo l’Ordine più presente e vicino agli iscritti. La Revisione degli Enti Locali è un ambito di grande responsabilità per la nostra professione, che richiede competenza tecnica, indipendenza di giudizio e piena consapevolezza del ruolo di garanzia svolto nell’interesse dell’ente e della collettività. Ringrazio il Comune di Sessa Aurunca, il Sindaco Lorenzo Di Iorio, l’Assessore Antonio D’Itri, l’Amministrazione comunale, i colleghi presenti e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa». Ad aprire i lavori è stato il Vicepresidente Luigi Pezzullo, che ha collocato l’iniziativa nella più ampia programmazione formativa dell’Ordine, evidenziando l’importanza di un percorso strutturato e coerente con i requisiti richiesti per l’iscrizione e il mantenimento nell’Elenco ministeriale. La moderazione è stata affidata a Mario Boccucci, commercialista iscritto all’Odcec di Caserta e presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Sessa Aurunca, che ha guidato il confronto sui principali profili operativi e applicativi dell’attività di controllo negli enti locali.

Quindi, la relazione tecnica è stata tenuta da Carmine Cossiga, commercialista e revisore contabile, che ha approfondito il tema dei controlli del Collegio dei Revisori nell’Ente Locale, soffermandosi sugli equilibri effettivi di bilancio, sui profili di responsabilità dell’organo di revisione e sul ruolo di presidio svolto dal revisore nella gestione economico-finanziaria dell’ente.

Il ciclo formativo proseguirà il 28 luglio presso la Biblioteca comunale di Maddaloni, per poi fare tappa a settembre a Santa Maria Capua Vetere e, nel mese di ottobre, a Caserta. Il percorso prevede complessivamente sei giornate di formazione, per un totale di 30 ore, alle quali si aggiungeranno due ulteriori incontri di approfondimento, a pagamento, per complessive dieci ore.

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