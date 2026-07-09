Attualità

Revisione enti locali. Il convegno formativo

Raucci: «Portare la formazione nei territori significa rendere l’Ordine più vicino agli iscritti».

Di Redazione

Oltre 130 commercialisti hanno partecipato al primo appuntamento del percorso formativo sulla Revisione degli Enti Locali promosso dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta. L’incontro, ospitato nella Biblioteca comunale di Sessa Aurunca e dedicato al tema “I controlli del Collegio dei Revisori nell’Ente Locale”, ha inaugurato un ciclo di sei giornate finalizzato al conseguimento dei crediti necessari per la prima iscrizione e per l’aggiornamento nell’Elenco dei revisori degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno e articolato su base regionale. L’elevata partecipazione ha confermato l’interesse della categoria verso una materia di primaria importanza per il sistema dei controlli pubblici, la contabilità degli enti territoriali e la corretta gestione economico-finanziaria delle amministrazioni locali.
L’iniziativa ha rappresentato anche un significativo momento di confronto con i professionisti dell’Alto Casertano, rafforzando il rapporto di prossimità tra l’Ordine e gli iscritti. La scelta di inaugurare il calendario formativo a Sessa Aurunca risponde infatti alla volontà del Consiglio di rendere la formazione sempre più diffusa e accessibile su tutto il territorio provinciale.
A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’Assessore Antonio D’Itri, titolare delle deleghe al Bilancio, alla Programmazione Economica, alle Finanze, ai Tributi e ai Fondi Europei. Anche a nome del Sindaco Lorenzo Di Iorio, l’Assessore ha accolto i partecipanti e ringraziato l’Ordine per aver scelto Sessa Aurunca quale sede di apertura del percorso formativo.
All’incontro hanno preso parte il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, Pietro Raucci, insieme ai componenti del nuovo Consiglio e a numerosi rappresentanti istituzionali. Nel suo saluto, Raucci ha ringraziato il primo cittadino di Sessa Aurunca, l’Assessore D’Itri e l’intera Amministrazione comunale per la disponibilità e l’ospitalità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Raffaele Pia, già Segretario dell’Ordine, per il contributo organizzativo offerto alla riuscita dell’evento. La giornata è stata inoltre l’occasione per presentare ai colleghi del territorio il nuovo Consiglio dell’Ordine.
Le parole del presidente Raucci: «L’ampia partecipazione di oggi conferma l’importanza di portare la formazione nei territori, incontrando direttamente i colleghi e rendendo l’Ordine più presente e vicino agli iscritti. La Revisione degli Enti Locali è un ambito di grande responsabilità per la nostra professione, che richiede competenza tecnica, indipendenza di giudizio e piena consapevolezza del ruolo di garanzia svolto nell’interesse dell’ente e della collettività. Ringrazio il Comune di Sessa Aurunca, il Sindaco Lorenzo Di Iorio, l’Assessore Antonio D’Itri, l’Amministrazione comunale, i colleghi presenti e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa». Ad aprire i lavori è stato il Vicepresidente Luigi Pezzullo, che ha collocato l’iniziativa nella più ampia programmazione formativa dell’Ordine, evidenziando l’importanza di un percorso strutturato e coerente con i requisiti richiesti per l’iscrizione e il mantenimento nell’Elenco ministeriale. La moderazione è stata affidata a Mario Boccucci, commercialista iscritto all’Odcec di Caserta e presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Sessa Aurunca, che ha guidato il confronto sui principali profili operativi e applicativi dell’attività di controllo negli enti locali.
Quindi, la relazione tecnica è stata tenuta da Carmine Cossiga, commercialista e revisore contabile, che ha approfondito il tema dei controlli del Collegio dei Revisori nell’Ente Locale, soffermandosi sugli equilibri effettivi di bilancio, sui profili di responsabilità dell’organo di revisione e sul ruolo di presidio svolto dal revisore nella gestione economico-finanziaria dell’ente.
Il ciclo formativo proseguirà il 28 luglio presso la Biblioteca comunale di Maddaloni, per poi fare tappa a settembre a Santa Maria Capua Vetere e, nel mese di ottobre, a Caserta. Il percorso prevede complessivamente sei giornate di formazione, per un totale di 30 ore, alle quali si aggiungeranno due ulteriori incontri di approfondimento, a pagamento, per complessive dieci ore.

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