Rifacimento Strisce Pedonali dopo 48 ore tornano ad essere sbiadite.

Caserta. Da qualche giorno, in alcune strade della città, sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Intervento , quest’ ultimo, fortemente voluto dall’ dall’Amministrazione Comunale e diventato indispensabile in considerazione anche del fatto che, le strisce che delineano l‘ attraversamento pedonale, in alcuni casi sono scomparse del tutto.

Quello che doveva essere un lavoro di ordinaria amministrazione però’ non sembra essere andato nel verso giusto. In alcune delle strade dove sono già terminati i lavori infatti le strisce bianche appaiono ,dopo solo due giorni , opache e in alcuni casi già poco visibili.

Sulla questione sono intervenuti i consiglieri comunali Lorenzo Gentile , Donato Tenga , Filippo Mazzarella e quello del PSI Gianluca Iannucci . E’ stato proprio quest’ ultimo a parlare con la nostra redazione : “ Siamo stati abituati in passato a lavori non eseguiti a regola d’ arte – ha dichiarato Iannucci– ma,nel caso del rifacimento della segnaletica stradale orizzontale effettuato in alcune strade della città , alla luce del risultato ottenuto, mi sento di poter dire che era meglio non intervenire per niente. Personalmente, unitamente ai consiglieri comunali Tenga, Mazzarella e Gentile ho segnalato il problema al Sindaco Carlo Marino e all’ Assessore al ramo Emiliano Casale il quale, se da una parte non ha nessuna responsabilità sull’ esecuzione materiale dei lavori, dall’ altra ha l’obbligo di sensibilizzare la ditta, operatrice materiale dei lavori, affinché la stessa si adoperi per ottemperare al fatto che a solo 48 ore di distanza dal rifacimento le strisce pedonali sono tornate ad essere completamente sbiadite”.