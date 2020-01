Rifiuti: vie fuga ostruite da materiale, sequestro ditta di Giugliano (NA)

GIUGLIANO (NA) – Nel corso di servizi per il contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti, venerdì 17 gennaio 2020, i Carabinieri della stazione di Giugliano, nel Napoletano, insieme a quelli del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Napoli, hanno posto sotto sequestro un’intera azienda di gestione di rifiuti della zona Asi della città a Nord di Napoli.

sequestro rifiuti tossici

La quantita’ di rifiuti pericolosi e non pericolosi depositata all’interno di un capannone industriale e sulle aree esterne, infatti, superava in altezza e in larghezza le aree di stoccaggio; cosi’ le vie di fuga erano totalmente ostruite, con serio pericolo per i lavoratori e la sicurezza dell’intero impianto. Denunciati l’amministratore unico e il responsabile tecnico della ditta.

Il sito sequestrato ha un valore stimato in 4 milioni di euro.