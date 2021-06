Rileggiamo l’art. 34 della Costituzione.Il Don Gnocchi ai aggiudica il premio nazionale

Maddaloni. Questa volta tocca alla Costituzione , con la partecipazione al Concorso nazionale – Rileggiamo l’articolo 34 della Costituzione. Non si ferma il Don Gnocchi, un fume in piena di attivismo, formazione didattica ed extrascolastica e di riconoscimenti a vari livelli.

“La nostra scuola, il Liceo statale “Don Gnocchi” di Maddaloni, non si è mai fermata, ha continuato a sostenerci, ad indirizzarci, a guidarci nel cammino, sempre più impervio nell’attuale scenario di DID e di DAD, verso una crescita che non fosse solo scolastica, ma soprattutto umana. Nella solitudine delle nostre camere, tra computer, tablet e telefonini, non siamo mai stati completamente soli anzi… ci siamo sentiti anche più uniti a livello empatico in un percorso comune per superare le difficoltà e le differenze”.

In queste parole, che indicano tutto l’amore e la gratitudine dei nostri alunni della IV sezione B dell’indirizzo economico-sociale per la nostra scuola, è racchiuso l’impegno che hanno dimostrato nel partecipare al concorso nazionale per una “rilettura dell’art. 34 della Costituzione”, indetto dall’Associazione Art. 21 con Ordine Nazionale dei Giornalisti, Rai Radiotelevisione Italiana, Rai Cultura Rai Scuola, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Associazione Italiana Costituzionalisti.

Grande la soddisfazione della Dirigente Lettieri, una vita nella scuola e per la scuola, che ci comunica questo ennesimo traguardo del suo istituto.

Sotto la guida delle professoresse Zambella Maria Antonietta, di diritto, e Castaldo Flavia, di italiano, gli alunni, divisi in quattro squadre, si sono sentiti ispirati e liberi di esprimere le loro idee su una scuola del “ futuro” più equa e più vicina alle loro esigenze sia didattiche che umane. Lo hanno fatto in forza della volontà di superare le attuali difficoltà, con l’aiuto fornito dalla scuola, attraverso la generosa elargizione da parte della Preside, dottoressa Annamaria Lettieri, di ogni strumento atto a favorire il superamento delle disuguaglianze sociali e con il continuo sostegno dei docenti.

La IV B, con il suo elaborato, è così rientrata nella rosa dei primi 5 classificati tra le 20 squadre indicate come finaliste a livello nazionale, soprattutto per la fiducia espressa in un modello di scuola “futurista” e per la profonda consapevolezza che qualsiasi riforma, realmente innovativa, sia destinata a fallire se non sarà attuata con la loro partecipazione.

Non sono mancati i ringraziamenti dell’Associazione Art. 21, nella figura del coordinatore nazionale del concorso, Renato Parascandolo, che così ha voluto commentare la partecipazione del liceo Don Gnocchi: “Desideriamo esprimere a tutti voi la nostra gratitudine per averci consentito di realizzare e portare a termine il concorso di quest’anno nonostante abbiate dovuto farvi carico di enormi responsabilità, non solo professionali. Dobbiamo tutto alla vostra passione per l’insegnamento e per la formazione civile dei giovani”.

La premiazione si terrà a Roma in una sede istituzionale alla fine del mese di settembre 2021. Nell’occasione sarà divulgato il nome dell’istituto che avrà raccolto il maggior numero di consensi dagli autorevoli membri della giuria.