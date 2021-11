Ripartire dalla cultura a Caserta

Comunicato stampa

Le Piazze del Sapere abbiamo deciso di avviare una campagna per proporre un Manifesto per ripartire con la cultura a Caserta. Indicheremo alcune proposte ed obiettivi prioritari al sindaco Marino ed alla nuova giunta comunale – che prima o poi si insedierà.

Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro pubblico, anche per indicare alcuni progetti su cui stiamo lavorando: come quello della Biblioteca Etnica “M. Makeba-L: De Crescenzo nella sede del Cidis, che verrà inaugurata sabato prossimo.

Nello stesso tempo – in collaborazione con la rete del progetto Biblioteca Bene Comune e con la Camera di Commercio – stiamo elaborando una nuova idea progettuale “Caserta città di libri”, con la costruzione di una rete delle biblioteche cittadine, che abbiamo già censite.

Se avete altre proposte o idee da mettere in campo per riaprtire con la cultura fateci sapere.