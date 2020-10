RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AVERSA ALLE CRITICHE DI FRIDAYFORFUTURE AVERSA

Sono il “giovane consigliere comunale” che circa un annetto fa, come viene giustamente riportato nell’ultimo, critico (per fortuna, perché la critica è il sale del confronto e dell’evoluzione) comunicato di FridaysForFuture Aversa, firmò la Dicharazione di Emergenza Climatica in piazza, assumendosi l’impegno di portarla in Consiglio Comunale: cosa che poi è avvenuta (al contrario di quello che il comunicato vuole far credere), precisamente il 12 febbraio 2020 (c’è il verbale) quando l’Assise consiliare della nostra città ha approvato all’unanimità (maggioranza e minoranza) la dichiarazione di FFF portata in quella sede come mozione da parte del sottoscritto. Tutto questa seconda parte però, devo notare con dispiacere e sincera delusione, non viene riportata nel comunicato di FFF che poco fa citavo, di cui non metto in dubbio le buone intenzioni di critica costruttiva, ma sul quale non posso fare a meno di esprimermi date alcune sostanziali inesattezze:

È vero che abbiamo avuto degli incontri per la costituzione di un “Laboratorio di Associazioni” (Laboratorio di progettazione civica per essere precisi, denominato AversaLab, un’idea dell’Assessore Tarantino e della Commissione Politiche Sociali di cui faccio parte); non è altrettanto vero che i tempi non siano stati rispettati, tutt’altro. Il primo incontro c’è stato a febbraio, poi c’è stato, come credo tutti ricordino, un lockdown di 2 mesi circa, e successivamente, da maggio, si sono susseguiti 4 incontri (ci sono i verbali e le convocazioni UFFICIALI a firma dell’Assessore Tarantino; le consultazioni informali sulla data credo siano un passaggio normale quando tante persone si devono incontrare e devono mettersi d’accordo su quando incontrarsi…); proprio in questi giorni stiamo per fissare un altro incontro (chiesto, voluto e sollecitato da noi Amministrazione) per chiudere al più presto la fase di costituzione dell’AversaLab. I tempi li abbiamo contingentati e gestiti insieme, e, ad onor del vero, sono state le Associazioni a chiedere più tempo e “più confronto” prima di ufficializzare il tutto. Non in ultimo, preme specificare che l’AversaLab, nato e voluto dall’Amministrazione, è un progetto aperto a tutte le associazioni e a tutti i gruppi della città: non spetta a nessun gruppo e a nessuna associazione in particolare arrogarsi il diritto di dettare linea e tempistiche.

Sulle capitozzature: viene contestata la “mancanza di ufficialità” di un incontro con l’ufficio tecnico, nonché la “mancanza di competenza” dello stesso nei lavori sul verde pubblico. Sulla ufficialità la questione non ha motivo di sussistere, poiché l’incontro a cui si fa riferimento non era, volutamente e coscientemente, un incontro programmato o ufficiale, ma un appuntamento informale preso nel giro di 24h per chiarire quanto scritto su fb da un privato cittadino (non da FFF) che aveva gratuitamente speso parole poco eleganti agli indirizzi del responsabile dell’ufficio ambiente. Riguardo le competenze, abbiamo sempre ribadito la nostra linea: siamo stati i primi a contestare ai nostri giardinieri determinati interventi per le modalità utilizzate, e infatti ci ripromettemmo allora che nei mesi successivi all’approvazione del bilancio (approvato il 17 agosto, non sono trascorse nemmeno

Sul “casotto” al Parco Pozzi, la questione mi sembra, con rispetto, frutto di una capziosità tipica di un carattere capriccioso: l’Assessore all’Ambiente non ha mai comunicato, ne mediante gli organi di stampa ne mediante atti amministrativi, che avrebbe lavorato all’affidamento al gruppo FridaysForFuture Aversa (che, tra l’altro, non può essere destinatario diretto di affidamento in quanto, a detta dello stesso e come è possibile sapere con una semplice ricerca sul web, non è un’associazione o ente del terzo settore, ma è un’assemblea informale di studenti); vero è invece che FFF Aversa trova ospitalità per le proprie riunioni nei locali della Libreria Il Dono, che è un’Associazione e Biblioteca riconosciuta dall’Albo, ma non è in alcun modo ricollegata, da statuto, a FFF. Quindi le attività e le iniziative del Dono sono autonome e distinte rispetto alle attività di FFF e viceversa