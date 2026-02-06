RitmiUrbani Network: arrivano i weekend artistici tra tango, live show, dj set e speciali degustazioni

Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 il primo weekend

All’Avernum Relais, la casa di RitmiUrbani Network, si respira già aria di primavera con le proposte e gli appuntamenti del fine settimana che vedono il coordinamento di Dario Andreano per gli aspetti artistici e quello di Ivan Nocca per la parte organizzativa. A breve verrà comunicata l’intera programmazione degli appuntamenti mensili, nel frattempo, si comincia questo weekend con:

Sabato 7 febbraio, nel pomeriggio dalle 15, ci sarà la Milonga “tanguera” in collaborazione con Pasquale Barbaro, la scuola MargheriTango ed il Salone Margherita di Napoli con Claudia DiBI Tdj. Dalle 18, per gli appassionati di calcio, è possibile vedere la partita del Campionato di serie A, Genoa – Napoli

Domenica 8 febbraio, nel pomeriggio dalle 15, il live show della cantante Francesca Andreano in arte Fuliggine.

Per tutto il weekend (sabato e domenica) chi desidera potrà fare il brunch alle 11 e il pranzo alle 13. Info, prenotazioni e costi al numero di telefono 339 2098471.

RitmiUrbani Network e CULT!

Intanto proseguono le interviste di “CULT! – Incontri di sapere e sapori”, a cura RitmiUrbani Network. Il nuovo “salotto itinerante” sta accogliendo artisti, cantanti, scrittori e chiunque voglia promuovere il proprio progetto artistico nello stile RitmiUrbani presso gli spazi dell’Avernum Relais (Pozzuoli – via Lago D’Averno, 7 | info: +39 339 2098471). Già protagonisti dei recenti appuntamenti di CULT, presso l’Avernum Relais sono stati: Nino Buonocore, Rosario Verde, Pasquale Barbaro, Bruno Lanza, Antonio Onorato, Carlo Morelli, Luca Rustici, Marco Zurzolo, Patrizio Rispo, Mariafrancesca “Checca” Villani, Monica Sarnelli e Fuliggine, Antonio e Gianluca Brugnano, Antonio D’Addio, Lino D’Angiò, Luciano Melchionna, Cinzia Cordella, Sasà Mendoza e Romeo Barbaro, Alessandra Murolo, Angelo Di Gennaro, Marco Lanzuise e Salvatore Turco, Gennaro Di Dio, Marco Fasano, Yuri Menna, Rosalia Porcaro, Ale FRÈ Freschi, Piermacchié, Lino Vairetti, Stefano Prestisimone, Mario Maglione, Antimo Civero, Marco Lobasso.

RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano – e del quale l’artista Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni – è sbarcato sui social con un proprio canale YouTube, RitmiUrbani Network, dove è possibile rintracciare tutta la programmazione delle interviste di Cult! – Incontri di sapere e sapori.