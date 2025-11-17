Cronaca

Robbie Williams sta perdendo la vista a causa di un farmaco dimagrante e mette in guardia chi lo utilizza

Di Linda Rea

Robbie Williams, dopo aver, recentemente, parlato della sindrome di Tourette che lo affligge, una condizione neurologica che, nel suo caso, si manifesta sotto forma di pensieri intrusivi e non con i classici tic visibili, ha confessato al Sun i suoi problemi alla vista, di cui teme un rapido peggioramento, dato che negli ultimi mesi è diventata sempre più sfocata.

Il cantante sospetta che il problema possa essere un effetto collaterale di un farmaco dimagrante che assume da tempo attraverso iniezioni ed il cui principio attivo è stato collegato ad una patologia oculare capace di provocare cecità.

Ha raccontato che la vista gli è peggiorata drasticamente e che il problema non è attribuibile all’età.

Nella vita quotidiana, la difficoltà più evidente l’ha affrontata durante una partita di football, in cui i giocatori erano solo macchie indistinte e, sul palco, non riesce più a vedere chiaramente il pubblico, nonostante cerchi il contatto visivo.

Addirittura, ogni sera, canta “she’s the one” ad una fan, senza riuscire a metterla a fuoco.

L’artista ha spiegato di essere stato tra i primi ad effettuare questo trattamento e di aver notato presto un significativo calo visivo ed ha deciso di parlarne pubblicamente per mettere in guardia chi sta valutando di ricorrere a farmaci simili ed invitare tutti ad informarsi bene.

 

 