Roberto Crivello:” Il Bari sarà la squadra da battere”.

Il terzino dei rosanero in un’ intervista rilasciata ai colleghi del giornale della Sicilia, ha fatto il punto sulla situazione attuale

Queste le parole di Roberto Crivello: “Non vediamo l’ora di giocare, sicuramente è una Serie C più difficile rispetto all’ultima che ho fatto io. Ci sono più squadre blasonate, almeno una decina. Stiamo faticando ma è il periodo giusto per farlo. Sicuramente il Bari è la squadra favorita, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Partita dopo partita dobbiamo cercare di fare i tre punti. Corrado può e deve dare una grande mano, il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti. Ben vengano giocatori forti. Si vince con la cattiveria, con l’umiltà e andando a 2000 in tutti gli allenamenti. Poi bisogna stare tutti uniti, siamo tutti in una nave e dobbiamo remare tutti insieme”.