Rubati 4 pneumatici ad un’auto nuova nella zona della Sapienza a San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – “Meno male che San Nicola c’è”. Potrebbe essere questo il “refrain”, il “ritornello” al quale ogni corrispondente di una qualsiasi testa giornalista dovrebbe essere grato. Infatti, la Città di San Nicola la Strada è “un pozzo senza fine” per quanto riguarda “la cronaca nera”. Ma, vi posso assicurare, che non è affatto semplice per un cronista per giunta residente in San Nicola la Strada, raccontare questo continuo stillicidio senza essere considerato “un disfattista”, “un non amante della propria Città”, ma, purtroppo debbo raccontare la verità per cercare di smuovere le coscienze di chi governa, di chi è detentore della sicurezza cittadina. All’alba di mercoledì, 27 maggio 2020, un cittadino sannicolese è uscito di casa per recarsi al lavoro e si è imbattuto in una situazione che oramai a San Nicola la Strada è diventata di “routine”: l’asportazione delle 4 ruote di un’auto nuova, in questo caso una FIAT 500 NUOVISSIMA.

Eppure, stando all’ultimo comunicato fattoci pervenire dalla Forze dell’Ordine nei mesi scorsi, prima del lockdown dovuto al Covid-19, era stato arrestato una persona, originaria del napoletano, in possesso delle 4 ruote appena rubate e che poi rivendeva per poche decine di euro ad un gommista “infedele”, anch’egli denunciato, e sembrava che i furti si fossero fermati, se non altro proprio a causa del lockdown. Ma proprio ieri mattina abbiamo dovuto prendere atto che sono ripresi i furti degli pneumatici. Si tratta forse dello stesso personaggio rimesso in libertà?

Eppure la zona è munita di telecamere della video-sorveglianza e ci ricordiamo ancora la conferenza stampa del 14 luglio 2017, presso la sala giunta, durante la quale il Sindaco Vito Marotta espose, con legittimo orgoglio, i dettagli dell’avvenuto ripristino e potenziamento del sistema di videosorveglianza in tutta la città. Nel corso della conferenza “accusò” un giornalista senza mai citarlo espressamente, peraltro presente alla conferenza, “reo” di “deprimere” i cittadini sannicolesi con i suoi articoli sulle piccole cose che non funzionano.

“Le 11 telecamere presenti presso il Comando della Polizia Municipale (video e registrazione) sono ora presenti anche presso la locale Stazione dei Carabinieri (solo video)” – venne annunciato – “Abbiamo intenzione di aggiornare alla nuova legislazione attuale il Regolamento sulla videosorveglianza, ora piuttosto obsoleto. Oltre alle 11 telecamere, con i risparmi derivanti dal ribasso ottenuto in sede di gara, abbiamo intenzione di far installare un’altra telecamera per la sola lettura delle targhe (sistema OCR).

Con questo nuovo impianto abbiamo eliminato il ponte radio che era su una montagna dell’alto casertano e sono stati allocati due ponti radio sulla Chiesa, grazie anche alla collaborazione del parroco don Franco Catrame, e al Cimitero cittadino. Ora ci sono 10 postazioni territoriali con 18 telecamere con immagini assolutamente nitide ed accurate, c’è una garanzia di 12 mesi, è stato formato anche il personale della Polizia Municipale e dei Carabinieri per un migliore uso del sistema.

Le telecamere saranno attive in: PIAZZA PARROCCHIA-MUNICIPIO, PIAZZALE CAMPO SPORTIVO, PIAZZETTA MATILDE SERAO, PIAZZA ROTONDA DIREZIONE NAPOLI, PIAZZA ROTONDA DIREZIONE CASERTA, INCROCIO VIA LEONARDO DA VINCI-VIA S.S. COSMA E DAMIANO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA PERTINI-CAMPO BASKET-ACCADEMIA MUSICALE (la zona dove è avvenuto il furto degli pneumatici, ndr.), VIA FERMI 1, PIAZZA PERLASCA, PIAZZALE CIMITERO. LA CENTRALE OPERATIVA SARÀ GESTITA DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITO IN VIA PAUL HARRIS”.

Per i cittadini sannicolesi è uno “stillicidio continuo” al quale non sappiamo porre un freno. Ad agire sono senz’altro dei professionisti, un lavoretto di cinque minuti nel cuore della notte con avvitatori elettrici silenziati. I residenti sono “infuriati” e non ce la fanno più. La Sicurezza, la nostra sicurezza, nessuno è in grado di assicurarla, ci dicono, quelli del Ministero dell’Interno, che la sicurezza zero non esiste, nonostante le decine di telecamere del sistema di video sorveglianza attive in Città.

“Povera San Nicola… ormai è conosciuta solo per spaccio di droga, per prostituzione, per danni ai conducenti da immigrati e per finire alta percentuale di furti ad appartamenti auto e non ne parliamo di ruote” è solo uno delle decine di doglianze che leggiamo sui canali social di San Nicola la Strada. Meno male che ora ci pensa il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Caserta che, nelle settimane scorse è intervenuto ed ha riunito tutti gli attori destinatari della problematica e che “aspetta proposte”.