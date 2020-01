Rubavano merce nel deposito dove lavoravano, arrestati dai Carabinieri di Marcianise

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della mattina di sabato, 4 gennaio 2020, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise, guidata dal Capitano Luca D’Alessandro, hanno tratto in arresto, per furto aggravato, Francesco Foncellino, cl. 72, di San Nicola la Strada e Alessio Magliocca cl. 84, di Santa Maria a Vico.

I due si sono resi responsabili del furto di 46 cartoni contenenti bevande alcoliche e analcoliche, di vario tipo, prelevati dal deposito di una società, con sede in località Lo Uttaro in Caserta, presso cui lavorano. In particolare i Carabinieri, a seguito della denuncia sporta dall’amministratore della società per ammanchi di merce dal deposito, avvenuti nel mese di dicembre 2019, hanno effettuato un prolungato servizio di osservazione al termine del quale hanno notato i due soggetti caricare dei cartoni di bevande su un furgone Fiat Iveco, già in precedenza parzialmente caricato con materiale per la regolare distribuzione, allontanandosi.



Bloccati poco distanti dal deposito sono stati trovati in possesso del materiale asportato. Nel corso della perquisizione uno dei due dipendenti arrestati è stato trovato in possesso della chiave di accesso al deposito, asportata precedentemente. Dopo l’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto ma li ha lasciati a piede libero in attesa del processo che si terrà il prossimo mese di febbraio.