S. M. Capua Vetere/“Via Appia. Regina Viarum” e Siti Unesco: domani, 23 maggio, gli eventi che promuovono la sua candidatura tra i beni culturali del Patrimonio Mondiale

Una storia a fumetti in 5 episodi per viaggiare nel tempo e nello spazio lungo la via Appia Antica in compagnia di Topolino e i suoi amici.

Scritta dallo sceneggiatore Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina, “Topolino e la via della storia” figura tra le attività che intendono promuovere la candidatura della “Via Appia. Regina Viarum” per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Pertanto è in corso una collaborazione tra il Ministero della Cultura, con il Servizio II – Ufficio UNESCO del segretariato generale e la casa editrice Panini.

Mercoledì 24 maggio l’uscita del secondo numero per riscoprire l’antica Capua e il suo Anfiteatro, che segue all’episodio dedicato al 1° tratto della Via Appia.

Per l’occasione, la Direzione regionale Musei Campania e il Comune di Santa Maria Capua Vetere hanno predisposto i seguenti appuntamenti :

– Comune di Santa Maria Capua Vetere, sala consiliare: laboratorio “Topolino e la via della storia”, ore 10.00 – 11.30

– Anfiteatro campano: visite guidate, ore 12.00-13.00

– Museo archeologico dell’antica Capua: presentazione ed esposizione di “Mappia”, ore 16.00-19.00

Alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Santa Maria Capua Vetere si terrà il laboratorio “Topolino e la via della storia”, con il disegnatore Marco Palazzi e lo sceneggiatore Francesco Artibani, rivolto agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Alessio Simmaco Mazzocchi” – Plesso di Sant’Erasmo – già impegnati in attività didattiche con il Museo archeologico dell’Antica Capua, rientrando nel progetto “Horticultura. I bambini coltivano il museo, spazi verdi educativi nei siti MIC”.

Dopo il laboratorio, visita guidata all’Anfiteatro campano per i bambini con l’archeologa Ilaria Barca de “Le Nuvole”, che farà luce sul monumento e ne racconterà i legami con la storia della Regina Viarum; e una visita guidata per tutti i visitatori a cura del DiLBeC dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Alle ore 16:00, al Museo archeologico dell’antica Capua, esposizione dell’opera d’arte “Mappia”, dell’artista e cartografo Roberto Paci Dalò.

Una mappa lunga 9 metri su cui sono raffigurati i tracciati dell’Appia Claudia e Traiana.

L’opera accompagna la candidatura, fortemente voluta dal Ministero della Cultura, della Via Appia nella lista del patrimonio mondiale Unesco, insieme a un documentario realizzato dalla RAI, che sarà mostrato in anteprima al museo archeologico dell’antica Capua nelle sue versioni in italiano e in inglese.

Al termine della presentazione, la possibilità di visitare la mostra “ I Segni del Paesaggio: l’Appia e Capua”, organizzata nell’ambito del progetto “I Segni del Paesaggio: la Via Appia e i castelli della Campania”, che illustra il percorso dell’Appia nell’antica città romana di Capua.

Parteciperanno all’evento: Marta Ragozzino – Direttore regionale Musei Campania, Angela Maria Ferroni e Laura Acampora Segretariato Generale MiC (Servizio II – Ufficio UNESCO), Gennaro Leva – Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento; Antonio Mirra – sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Stefania Gigli, Giuseppe Ceraudo, Alfonso Santoriello componenti del comitato scientifico per la candidatura della “Via Appia. Regina Viarum”, e Roberto Paci Dalò – autore di Mappia.