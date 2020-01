S.Nicola la Strada – Nel salone borbonico la “Tombolata” con la collaborazione del Filo d’Arianna

SAN NICOLA LA STRADA – Si svolgerà alle ore 18.00 di sabato 4 gennaio 2020, nel salone borbonico, la “Tombolata” di inizio anno, organizzata per prepararsi all’Epifania, dall’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada guidata dal Sindaco Vito Marotta. La serata vuole ripetere, in quello che è l’ex refettorio dell’orfanatrofio Santa Maria delle Grazie, le serate trascorse a giocare a tombola, come si usava fare nelle varie abitazioni sannicolesi nei decenni passati, quando i motivi di divertimento e le possibilità economiche delle famiglie non consentivano altro.



La “Tombolata” è stata organizzata con la collaborazione dell’Associazione “Filo di Arianna”, di cui è Presidente Teresa CHIANESE, mentre la parte ludico-musicale è stata affidata all’esperienza di Radio Caserta Nuova diretta dal giornalista Enzo di Nuzzo, con la collaborazione dei Volontari della “Villa Santa Maria delle Grazie”. Per i regali dei vari giri di tombola, l’Amministrazione Comunale Sannicolese si è avvalsa della collaborazione dei supermercati “Ottimo” della famiglia Leone con esercizi commerciali in Via Le Taglie e Via Leonardo Da Vinci e del panificio “Pane, gusto e fantasia” della sede sannicolese di Via Sandro Petrini, grazie alla disponibilità dei titolari Enzo Leone e Alberico Cicala, che hanno accolto l’invito formulato loro dall’assessore alle Politiche Sociali Lucio Bernardo, di predisporre i regali per le vincite dei giri di tombola.



Da sottolineare che una buona parte dei regali sono stati donati dalla Fondazione “Casamore” di cui è Presidente Alfonso TETI e consegnati al “Filo di Arianna” che li porterà sabato e li offrirà nel corso della “Tombolata”.