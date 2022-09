San Leucio . Più’ che “ Un’ Estate da Belvedere” e’ un’ Estate da Rivedere

Caserta. “ Cambia il suonatore ma la musica e’ sempre la stessa”. Con queste parole potremmo racchiudere l’ennesimo “sfregio”che l’organizzazione della rassegna estiva “ un’estate da Belvedere “ ha arrecato al Real Sito di San Leucio in seguito al concerto tenuto dall’ artista Sal Da Vinci , venerdì 2 settembre 2022.

Ma procediamo con ordine .

La Kermesse “ Un’ Estate da BelvedeRe”, che ha come Direttore Artistico il casertano Massimo Vecchione ,chiude con Sal Da Vinci i battenti della VI edizione .

Indubbiamente , un grande successo che , secondo gli intenti degli organizzatori e’ finalizzato “ a riempire la nostra citta’ di arte e il cuore di emozioni”.

Pubblicità elettorale

Eppure , al di là della qualità’ degli artisti, questa organizzazione , patrocinata dall’ Amministrazione Comunale , ha mostrato ,tanto per rimanere in tema di consuetudini Casertane falde incolmabili .

Il vero grande flop di questa organizzazione e’ il piano traffico che fin dalla prima serata ha reso completamente inutile il parcheggio destinato agli eventi del Belvedere sito in Via dei Platani nei pressi della rotonda.

Ben oltre 400 posti auto lasciati praticamente vuoti a vantaggio di un parcheggio selvaggio ed offensivo del prestigioso Sito Unesco messo in atto dai numerosi partecipanti all’ evento , incuranti anche dei segnali di divieto di sosta.

E’ stato assolutamente mortificante vedere Piazza Della Seta o piuttosto via Giardini Reali o ancora via Vaccheria assumere le sembianze di un parcheggio pubblico con tanto di parcheggiatori abusivi. E come se ciò’ non bastasse , l’incredulo casertano ha dovuto poi assistere alla desolante scena del non lavoro degli ausiliari di sosta che avrebbero dovuto dirigere la logistica all’ interno dell’ inutilizzato parcheggio di via dei Platani – parcheggio per il quale , va detto, non e’ stata apposta indicazione di segnaletica. E non e’ tutto , L’ incredulo casertano , ancora, si e’ reso conto che la Polizia Municipale , la quale avrebbe dovuto dirigere il traffico in Via dei Platani indirizzando le automobili nel parcheggio a ciò’ adibito, era invece “ arroccata” in via Giardini Reali peraltro a pochi metri dalle auto in divieto di sosta e dai parcheggiatori abusivi .

Comprensibile , quindi che a fine di ogni spettacolo il Real Sito di San Leucio si sia trasformato in un ingorgo di automobili provenienti da senso opposto ,senza alcun rispetto della segnaletica stradale ; un ginepraio nel quale la navetta di servizio , gratuita per gli utenti , e tanto esaltata nel corso della conferenza stampa di presentazione della rassegna,spesso non e’ riuscita a risalire al Belvedere di San Leucio per recuperare “ quei poveri fessi “ , rispettosi delle regole che in ottemperanza alle istruzioni dell’ amministrazione comunale avevano parcheggiato giù’ a via dei Platani.