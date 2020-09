San Nicola la Strada. La squadra di mister Marro conquista il pareggio nell’amichevole contro la prima categoria

La Polisportiva Sannicolese impatta 1 a 1 nell’amichevole cittadina contro il San Nicola 2009, squadra di I Categoria .

La lunga rincorsa dei ragazzi della Polisportiva Sannicolese che gioca in III Categoria, era stata fermata da questo maledetto Covid !9, ma sabato scorso 21 settembre, pareva che il tempo non fosse passato, infatti anche contro una compagine che giocherà in due categorie superiori, il team di Franco Feola, allenato da Fiore Marro, è uscita indenne dal primo incontro stagionale tenutosi allo stadio “Clemente” , davanti a centinaia di tifosi tutti rigorosamente in mascherina , ma soprattutto quasi tutti tifosi della squadra allenata da Nello Amato, una partita casalinga che è parsa una trasferta.

I ragazzi di Mr Marro, che hanno cominciato la preparazione solo da 2 settimane, hanno iniziato la gara schierando le seconde linee, che comunque non hanno fatto certo sfigurare il resto della compagine.

Una formazione ricca di “millenial”, che annovera molti calciatori nati tra il 2000 e il 2002.

La gara è stata maschia, gagliarda, iniziata dai ragazzi di Marro, in maniera reverenziale, due categorie di differenza sono tante, ma la formazione nel primo tempo si è difesa bene e è passata in vantaggio clamorosamente su una autorete, un pasticcio tra il difensore centrale e il portiere del San Nicola, 2009.

Il gol del pareggio, su calcio di rigore, per una entrata dura del centrale difensivo Russo, dettata più che altro dalla condizione fisica non ancora al top, che ha così causato il penalty per i padroni di casa.

Nel secondo tempo, la gara è stata molto più equilibrata, e i ragazzini terribili della Polisportiva hanno rischiato di passare in vantaggio, con un’azione corale che ha visto il centravanti Deer , tutto solo, ciccare la palla davanti la porta. Ottima la prestazione dei vari Gabriele D’Andrea, Andrea Marro, Alberto Scialla e Simmaco Ovidio, ma tutti, nessuno escluso hanno fatto la loro parte.

Un buon banco di prova per il gruppo che si accinge a partecipare al torneo di III categoria, con la speranza di fare bella figura.