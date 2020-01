L’ Associazione Storia Locale premia i presepi piu’ belli e presenta il calendario 2020

di Tacco di Ghino

San Prisco. Questa sera, 4 gennaio 2020, presso l‘Istituto Suore Eucaristiche “V. PALLOTTI” in Via M. Monaco, sara’ possibile visitare, dalle ore 17.00 alle 19.00, il presepe allestito dalle consorelle con pastori tradizionali di altezza 40 centimetri.

Nell’occasione, saranno premiati i primi tre presepi realizzati dai cittadini di San Prisco visionati da una commissione di esperti dell’Associazione Storia Locale San Prisco, fondata alcuni anni fa dai compianti Franco Monaco e Francesco Rosmino.

Subito dopo, Carlo Artieri e Pasquale Monaco presenteranno il calendario 2020 con fotografie storiche di alcune famiglie locali, che hanno consegnato alla collettivita’ momenti di vita cittadina.

Volge al termine, cosi’, la rassegna sanprischese ” Aspettando il Natale 2019″ al cui successo hanno contribuito i componenti della Associazione Storia Locale di San Prisco, i quali, insieme ai componenti della Chiesa Madre, hanno permesso la realizzazione del I° Presepe Vivente Tifatino.

Quest’ ultima manifestazione ha riscosso un successo enorme con un numero di visitatori altissimo, tanto da convincere gli organizzatori ed i figuranti a riproporlo anche per il 2020. Intanto il 6 gennaio giungeranno in citta’ i Re Magi, presso la mangiatoia per portare i doni al Bambin Gesù.

L’attesa e’ tanta perche’ tra i Sommi Sacerdoti, oltre a C. Artieri e P.Monaco, ci sarà anche Gaetano Trepiccione, deus ex macchina della Chiesa Madre, valente collaboratore di don Enzo Di Lillo, responsabile da oltre venti anni della Parrocchia, i cui protettori sono San Prisco e Santa Matrona.

Proprio Santa Matrona il 25 Gennaio sarà venerata dai tanti fedeli che provengono dall’intera Terra di Lavoro e da tutta la Regione Campania, perchè questa fanciulla , venuta dal Portogallo, e’ stata artefice di innumerevoli miracoli insieme al Vescovo Prisco.