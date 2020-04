San Prisco . L’Associazione Federcaccia lancia il Carrello Solidale

San Prisco.È una idea che nasce nel seno dell’ Associazione Federcaccia di San Prisco, presieduta da Carmelo Violante, dall’Associazione “Alle Pendici del Tifata” e del gruppo Facebook “Sei di San Prisco se” di Vincenzo Russo e da Mister Fai da Te di Salvatore Abbate.

Ad oggi abbiamo raccolto donazioni di generi alimentari e di prima necessità, oltre a 40 uova pasquali per maschietti e femminucce, per un controvalore di circa 1400€, provenienti tutti da donatori anonimi. Delle spese sono state destinate a famiglie già “individuate” dai donatori, il resto è stato consegnato alla Protezione civile.

Inoltre abbiamo consegnato alla Protezione civile, alla Polizia Municipale e alla locale caserma dei Carabinieri dispositivi di protezione individuale consistenti in tute e materiale igienizzante, in più 60 mascherine alla Protezione civile, 10 ai vigili e 10 ai Carabinieri.



Le mascherine sono state realizzate da Cristina D’Agostino e da Tiziana Di Meo, nomi che sono usciti allo scoperto solo su nostra grande insistenza.

I tessuti sono stati forniti da privati cittadini.

Alle 80 mascherine già elencate vanno aggiunte altre 240 mascherine, in tessuto rilavabile, distribuite prioritariamente a persone anziane, a contatto con il pubblico o in difficoltà economica. Precedentemente sono state distribuite 30 mascherine FFP2 donate da un nostro compaesano che vive al Nord che è voluto restare anonimo.

Questo è il bilancio della prima settimana, ma il carrello solidale continua la sua attività fino a quando lo riterremo opportuno, cioè fino a quando i postumi dell’emergenza saranno svaniti.



È possibile dare il proprio contributo presso il Supermercato Giò Market a San Prisco, nei pressi di piazza Verazzo, ma anche on line con la casuale “spesa solidale” e il nominativo della persona per cui si vuole donare.

Grazie a tutti, siamo orgogliosi di essere parte di una comunità che ha mostrato un grande cuore. Ci teniamo a precisare che questa non è una iniziativa estemporanea ma che noi tre, Carmelo Violante, Salvatore Abbate e Vincenzo Russo sono anni che partecipiamo alla vita associativa della nostra comunità perché siamo parte integrante del tessuto sociale del nostro comune senza essere animati da interessi politici. Ci preme ringraziare per la disponibilità palesata il Sindaco, Dottor Domenico D’Angelo e il responsabile della Protezione Civile Luigi Abbate. Cogliamo l’occasione per augurare una Buona Pasqua, purtroppo un po’ anomala, a tutti i nostri compaesani, vicini e lontani