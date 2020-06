Sanità, Rivellini (FdI): “De Luca torna a Salerno“, stasera Report smaschera lo Sceriffo”

“Il fallimento politico dei 5 anni di governo di Vincenzo De Luca non possono essere cancellati, con un colpo di spugna, da qualche settimana di show televisivi a reti unificate, in cui il presidente ha raccontato una realtà immaginaria. Dopo essere stato Commissario, De Luca ha narrato di una Sanità Campana come la ‘migliore d’Italia’, che ha retto l’urto del virus per la civiltà dei Campani, l’eccellenza dei nostri medici e la fortuna. È notizia di questi giorni che la sua Sanità finisce sui tavoli della magistratura, addirittura per infiltrazioni camorristiche. Una doppia sconfitta.

“Torna a Salerno” così recita il manifesto che ho fatto affiggere a Napoli e provincia, perché il governatore ha dimenticato i napoletani, i campani, i cittadini. Servono soldi per la ripartenza, non cabaret e promesse, di cui siamo ormai stufi tutti.

Nei suoi 60 mesi di malgoverno non ha risolto l’emergenza rifiuti, non ha speso i fondi europei, tanto che tra poco potremo subire una procedura d’infrazione, gli imprenditori si sentono abbandonati e le ZES (le aree franche che darebbero una speranza alla nostra economia) restano ferme al palo.

Dopo la pandemia, per evitare la carestia, De Luca deve farsi da parte perché ha dimostrato di non essere all’altezza del compito”. Così Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.

