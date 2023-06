Sant’Arpino/Al Palazzo Ducale una mattinata di festa azzurra con “Campioni per sempre”, l’ultimo libro di Gianfranco Coppola

Domenica 25 giugno, a Sant’Arpino (CE) a partire dalle ore 10:30, nel suggestivo Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e redattore capo della Rai della Campania – ospite di PulciNellaMente – presenterà il suo ultimo lavoro “Campioni per sempre. Terzo scudetto, leggende del Napoli allo specchio” (LeVarie edizioni).

Ad illuminare il volume le foto del grande Pietro Mosca mentre la copertina è stata curata da Andrea Delehaye.

Un unico grande cuore azzurro alla luce dei successi regalati dalla squadra nel corso della sua storia, unendo passato e presente: emozioni indelebili – legate agli eroi di oggi e di ieri – rivivono, infatti, nel racconto delle stelle del terzo scudetto, grazie ai protagonisti del 1987 e del 1990: gli anni d’oro dell’era Maradona.

Un’idea vincente quella a cui l’autore ha dato vita con un’iniziativa sicuramente originale e che non potrebbe toccare più da vicino il cuore di tanti appassionati, entrando a pieno titolo nel panorama delle celebrazioni per la conquista del terzo scudetto da parte del Napoli.

Un libro che può davvero definirsi unico nel suo genere, capace di abbracciare, con passione e amore, generazioni di sportivi e tifosi, momenti di gloria e ricordi bellissimi.

Un’impresa editoriale frutto della sua grande esperienza di giornalista sportivo di razza, che lo ha visto in prima linea ai tempi dei primi scudetti del Napoli, e che lo vede protagonista oggi, nel ruolo di caporedattore vicario del Tgr Campania, nella magica stagione del terzo scudetto azzurro.

E così capitan Di Lorenzo è raccontato da Ciro Ferrara, Rrahmani da Giuseppe Bruscolotti, Anguissa da Nando De Napoli, Politano da Salvatore Bagni, Raspadori da Bruno Giordano, Simeone da Andrea Carnevale, Kim Min-Jae da Alessandro Renica e via via tutti gli altri.

E i due uomini-simbolo del titolo?

Osimhen non poteva che essere descritto dal bomber dell’epoca Careca, mentre il talento cristallino di Kvaratskhelia è spiegato da Gianfranco Zola.

E, poi, ancora Ottavio Bianchi analizza Spalletti e Ferlaino il suo erede, De Laurentiis.

Dopo questo suggestivo gioco delle coppie, il libro ospita poi i pareri di alcune penne illustri del giornalismo sportivo italiano come Mimmo Carratelli, Adriano Cisternino, Massimo Corcione, Francesco De Luca, Adolfo Mollichelli, Nino Petrone, Sandro Sabatini, Angelo Scelzo, Mario Zaccaria e il contributo di Dario Santoro.

Voluto, ideato e organizzato dal direttore di PulciNellaMente Elpidio Iorio, nell’ambito di una rassegna teatrale giunta alla sua 23esima edizione, questo speciale appuntamento sarà introdotto dai saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Maisto Giovanni e dall’intervento del rappresentante de Atella Partenopea Salvatore Legnante.

Con l’autore dialogheranno Licia Granello, giornalista e storica inviata di Repubblica; Lino D’Angiò, cabarettista e conduttore televisivo; Marco Lobasso, giornalista ed Editore LeVarie.

Saranno inoltre presenti alcuni campioni del passato, tra cui Vincenzo Montefusco, Giuseppe Bruscolotti e Ciro Caruso.

L’evento sarà impreziosito dalla mostra delle storiche maglie del Napoli a cura del collezionista Mariano Brunellesi.

Con un tocco di classe cristallina, perfettamente in sintonia con queste pagine celebrative: l’appassionata prefazione dell’Arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, tifosissimo della squadra azzurra, che ha voluto legare alla pubblicazione alcuni dei suoi progetti solidali più importanti, tra questi la comunità di accoglienza Casa di Tonia a cui saranno devoluti i proventi della vendita del libro.

“Lo sport crea comunità, questo volume è profetico perché parte dal passato per raccontare il presente e aprire una finestra sul futuro” , ha spiegato il Cardinale Sepe, che non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e le domeniche vissute nella sua residenza a seguire le partite del Napoli.