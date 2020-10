Sant’Arpino/ altri 6 contagiati covid

Sant’Arpino– Si registrano altri 6 contagiati covid, il totale sale quindi a 48. Tra questi anche alunni e docenti delle scuole materne e elementari che stanno tutti bene

La comunicazione del sindaco Giuseppe dell’ Aversana

“Da noi a Sant’Arpino registriamo altri sei (6) contagiati covid, comunicati da ASL , pertanto siamo arrivati in totale a quarantotto (48) positivi covid in paese.

Fra i contagi alcuni alunni e docenti delle nostre scuole materne ed elementari . Preciso che stanno TUTTI BENE !

Ho contatto i nostri concittadini ed ho registrato che sono senza sintomi gravi, molti sono asintomatici, tutti stanno in quarantena e sono in contatto con i medici di base, stanno seguendo le cure indicate dai sanitari ed hanno solo difficoltà di rapporto con ASL per tamponi di controllo ed altro. Nessuno di loro in ospedale !

Il numero alto di contagiati tenderà ancora a salire poiché l’ASL processa divese decine di tamponi al giorno durante la ricostruzione dei contatti familiari e lavorativi dei contagiati . In merito ai tempi della quarantena il governo ha deciso importanti cambiamenti che potranno alleggerire il lavoro dell’ASL. Dobbiamo cercare di convivere con il coronavirus , rispettando le regole ! Vi terrò informati di ulteriori novità .

Buona giornata a tutti!”