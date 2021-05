Santoro ad un passo dal Pisa

Dopo tanti anni con la maglia della Casertana Salvatore Santoro sempre ad un passo dall’addio, il calciatore in scadenza di contratto a giugno sembra essere ad un passo dal salto di categoria. Sopratutto in questa stagione il centrocampista rosso blu ha avuto una grandissima trasformazione, il Pisa sembra pronto a metterlo sotto contratto sembra ormai che si stia aspettando soltanto il termine del suo contratto con la Casertana. Per Il giovane casertano 101 presenze con la maglia della Casertana con 1 gol e un assist