Sequestro di un circolo ricreativo a Maddaloni

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Caserta ha proceduto al sequestro di un circolo ricreativo privo delle necessarie autorizzazioni.

L’attività è stata svolta nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, effettuato congiuntamente alla Polizia Municipale. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni ha eseguito gli accertamenti presso un circolo ricreativo abusivo situato all’interno di un complesso di edilizia popolare in via Matilde Serao

La struttura, già attenzionata dagli investigatori in quanto abituale ritrovo di persone pregiudicate, è risultata, all’esito dei controlli, completamente priva sia dei prescritti requisiti amministrativi sia delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di bevande alcoliche.

Nel corso dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.000 euro.

Il presidente dell’associazione, un 39enne residente a Maddaloni, già noto alle forze dell’ordine, che aveva occupato i locali senza alcun titolo, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di edifici.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro ed è in attesa di essere riconsegnato al legittimo ente proprietario.