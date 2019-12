Sparanise – Un successo il convegno dal titolo: “Violenza di genere: sensibilizzare, comprendere, agire”

SPARANISE – Il 12 dicembre 2019, nella magnifica cornice del centro pastorale “Don Tonino Bello” in Sparanise, si è tenuto il convegno: “Violenza di genere: sensibilizzare, comprendere, agire”. L’ evento, promosso dalla locale Proloco in collaborazione con la Parrocchia di Sparanise, è iniziato con una coreografia di ballo delle allieve della scuola di Evelina Colapietro “Life Dance” . A dare inizio al convegno con i saluti del parroco Don Liberato LAURENZA e del vice parroco Don Raffaele FARINA, seguiti dal Presidente della Provincia di Caserta, Avv.to Giorgio MAGLIOCCA, il quale, insieme con la consigliera provinciale delle Pari Opportunità Dott.ssa Rosaria CALABRESE, hanno illustrato alcune attività messe in atto per la tutela e la parità delle donne.



Moderatore della serata il prof.re Ernesto PERRONE il quale, dopo una breve introduzione, ha presentato i relatori che si sono susseguiti nei loro interventi, realizzando un percorso tra psicologia, prevenzione e tutela normativa. Sono intervenuti nel seguente ordine:

Dott. Armando BOSSO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V.

Dott. Mario RUSSO, Vice Questore Commissariato Sessa Aurunca

Dott.ssa Rosaria CALABRESE, consigliera provinciale delle Pari Opportunità

Dott.ssa Ilenia SANZO, responsabile pronto soccorso Rosa presso l’Ospedale Civile di Sessa Aurunca.

Dopo un intermezzo musicale a cura del Piccolo Coro di Clorinda Iorio, il moderatore ha dato inizio alla seconda parte del convegno con l’intervento del maresciallo Giuseppe BISESTO, Comandante della Stazione dei CC di Sparanise.



Il Dott. Adelchi BERLUCCHI, psicologo, psicoterapeuta, docente di Psicologia presso il Ministero della Giustizia, ha esposto la sua relazione con l’ausilio di slide. Lo psicoterapeuta ha trattato il tema sotto diverse sfaccettature, facendo comprendere al pubblico presente come si manifesta la violenza, come comprendere quando la violenza è psicologica, cosa percepire in un rapporto per poterlo definire violento ed evitarne le conseguenze, che, spesso, si ripercuotono anche sui figli.

A terminare i lavori, accompagnati dai loro professori, sono stati gli alunni dell’ISISS “Ugo Foscolo”, classi del Liceo di Scienze Umane e Turismo e gli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado dell’ICAS “S. Solimene”, che, con i loro interventi, hanno dimostrato in modo eccellente, di aver dato importanza al tema loro proposto ed hanno emozionato i presenti. Fondamentale la loro presenza, i giovani rappresentano il futuro, diventeranno genitori , coniugi, lavoreranno nella società ed è fondamentale abbiano la giusta formazione, bisogna ascoltarli, considerarli, dare loro la possibilità di esprimersi.

Hanno collaborato: la Dott.ssa Imma MANDARA che ha realizzato la scenografia ed insieme a Viviana CAPUANO ha gestito lo stand di Telethon ; l’ Artista Gelsomina FERRARA con la realizzazione dell’ opera “Artemisia”. L’evento è stato realizzato dall’Avv. Teresa NICOLETTI e Clorinda IORIO entrambe impegnate in ambito sociale e parrocchiale. Il vero successo di un evento lo si può evincere dall’emozione che si è capaci di imprimente nella mente e nel cuore dei presenti.