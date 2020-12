Sparite dai Social sia la pagina Caserta Kest’è che quella di Ciro Guerriero candidato Sindaco

Caserta .- Dal social più utilizzato al mondo sono “sparite” sia la pagina CasertaKestè giovani che la pagina Ciro Guerriero candidato Sindaco di Caserta : è quanto denuncia la coordinatrice del movimento Daniela Petrache che per vederci chiaro ha deciso di presentare una denuncia-querela alla Polizia postale. Il candidato sindaco, in corsa alle prossime amministrative del 2021, spiega: ” Il mio Movimento Kest’è ha visto sparire le proprie pagine social e da oggi dobbiamo ripartire da zero. Questo ha provocato un danno enorme al nostro Movimento in piena competizione elettorale. Ci auguriamo che le indagini siano celeri e che possano stabilire chi si è eventualmente macchiato del reato che noi crediamo essere stato perpetrato.” Il candidato sindaco spiega che per motivi istituzionali, anche alcuni suoi collaboratori hanno avuto accesso alle pagine, utilizzando le sue credenziali.

Il presidente di Caserta Kest’è sottolinea che facendo ulteriori verifiche ha riscontrato anche altre anomalie nel registro delle attività. E quindi, dopo aver contattato il social network che però “non ha collaborato”, ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti per fare chiarezza. “Ho presentato querela . Metteremo alla gogna chi ha cancellato le mie pagine”.