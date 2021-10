Speciale elezioni, San Marcellino ha il sindaco

S. Marcellino – In questa tornata elettorale dell’annata 2021 anche nel casertano a San Marcellino, c’è il sindaco che avrà l’incarico per cinque anni ossia, Anacleto Colombiano il quale stava concorrendo contro una lista che poi successivamente è stata esclusa per mancanza del numero legale.

Pubblicità elettorale

Una volta raggiunto il quorum per quel che concerne l’affluenza, oltre il 52% è stata dunque raggiunta la vittoria da parte della sua lista li liberamente che era composti dai seguenti candidati anche al consiglio comunale

Lista LIBERAMENTE. Ketty Cassanda, Andrea Conte, Maddalena Costanzo, Consiglia D’Angiolella, Luigi De Cristofaro, Adele Della Corte, Crescenzo De Marco, Bruno Diomaiuta e Angela Tonziello. Mentre i riconfermati sono Valeria Campaniello, Luigi D’Aniello, Mario De Santis, Michele De Martino, Francesco Dongiacomo, Eugenio Maisto e Sergio Verdino