Storie che riflettono. La stagione del Bolivar

Ḕ stata presentata la nuova stagione 2026/27 del Teatro Bolivar “Storie che RIFLETTONO”

S’intitola “Storie che RIFLETTONO” la nuova stagione 2026/27 del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), presentata oggi alla stampa e al pubblico. Alla conferenza, introdotta da una performance ideata e ballata dalla coreografa e ballerina Ginevra Cecere, sono intervenuti Romina De Luca, in rappresentanza della proprietà e della gestione del teatro, insieme ai direttori artistici e organizzativi Nu’Tracks (Anna Evangelista e Stefano Scopino) alla guida per il quinto anno consecutivo.

«Il gioco è tutto sul verbo “riflettere” – spiega Nu’Tracks – inteso sia come approfondimento del pensiero sia come riflesso allo specchio o momento di confronto con l’altro perché in questa “corrispondenza” c’è già un’evoluzione. Alle date in cartellone, si aggiunge come ogni anno la rassegna per le famiglie “Piccole storie di eroi – a merenda con l’arte”, che dopo un grande successo, sarà riproposta con due turni, al mattino e il pomeriggio, e una rassegna che è invece una novità assoluta: “Tracce sonore”, dedicata alla musica di tradizione e jazz riletta in chiave contemporanea».

«Questo è un anno speciale – racconta Romina De Luca – perché c’è una ricorrenza importante. Il 20 marzo 2027 saranno vent’anni che questo luogo è diventato teatro dopo essere stato fermo per 50 anni. In tutto questo tempo abbiamo provato a fare del nostro meglio e, superata la pandemia, abbiamo trovato, con la direzione artistica Nu’Tracks e tutto lo staff, una sinergia basata su educazione, rispetto e visioni comuni».

Otto gli spettacoli in CARTELLONE a cui se ne aggiungeranno molti altri in corsa, come ogni anno:

17 OTTOBRE 2026 ore 21.00 IL CANTO DEL MARE

Omaggio ad Andrea Camilleri di e con Maurizio De Giovanni e con Marco Zurzolo, Rosaria De Cicco, Paolo Cresta, Marianita Carfora, Rocco Zaccagnino. Adattamento e regia di Annamaria Russo. Produzione Il Pozzo e il Pendolo.

22 NOVEMBRE 2026 ore 19.00 CRESCERE LA GUERRA

Di e con Francesca Mannocchi e con Rodrigo D’Erasmo. Regia Giorgina Pi. Nico di Battista DB Guitar. Produzione e distribuzione Gemma Concerti

19 DICEMBRE 2026 ore 21.00 NATALE IN… COMPAGNIA

Con NCCP Nuova Compagnia di Canto Popolare – Fausta Vetere, Gianni Lamagna, Umberto Maisto, Pasquale Ziccardi, Michele Signore, Carmine Bruno e Marino Sorrentino.

17 GENNAIO 2027 ore 21.00 EBBANEPOLIS

Con Ebbanesis il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa.

21 FEBBRAIO 2027 ore 19.00 STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI

Con Thony e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Tratto da Good Night Stories for Rebel Girls di Elena Favilli e Francesca Cavallo, il Bestseller mondiale Rebel Girls pubblicato da Mondadori. Regia Francesco Frangipane. Direzione d’orchestra Enrico Fink. Argot Produzioni e Officine della Cultura. In collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito.

13 MARZO ore 21.00 e 14 MARZO 2027 ore 19.00 MA CHE RAZZA DI OTELLO?

Con Marina Massironi, di Lia Celi e con musiche eseguite dal vivo da Monica Micheli. Regia di Massimo Navone. Nidodiragno Produzioni.

4 APRILE 2027 ore 19.00 DIOGGENE

Con Stefano Fresi. Scritto da Giacomo Battiato. Musiche Germano Mazzocchetti. Produzione: Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni, Argot Produzioni. Distribuzione Barbara Trost.

16 MAGGIO 2027 ore 19.00 LE NOSTRE DONNE

Con Luca Bizzarri, Enzo Paci, Antonio Zavatti. Di Eric Assous. Regia Alberto Giusta. Co-produzione Cmc/Nidodiragno Teatro Stabile Verona.

Torna, per la prima volta con doppio appuntamento (mattina e pomeriggio) visto l’enorme successo riscosso, la rassegna per piccoli e famiglie PICCOLE STORIE DI EROI insieme al format “A merenda con l’arte” con la Compagnia POSTER Popolare d’Avanguardia a cura di Martina Zaccaro:

12 dicembre 2026 – Primo Turno ore 11.30, Secondo Turno ore 17.30 – IL GRINCH Disastro di Natale.

Ispirato al racconto “Il Grinch” scritto dal Dr. Seuss.

27 febbraio 2027 – Primo Turno ore 11.30, Secondo Turno ore 17.30 – ENCANTO. Una famiLia magica.

Tratto dal film d’animazione firmato Disney

8 MAGGIO 2027 – Primo Turno ore 11.30, Secondo Turno ore 17.30 –

TOY STORY. Giocattoli parlanti.

Tratto dal film Pixar “Toy Story, il mondo dei giocattoli”.

All’interno della stagione concertistica sempre ricca di eventi e che riserverà, come ogni anno, molte altre sorprese musicali, si aggiunge la novità assoluta della rassegna “TRACCE SONORE”, tra musica di tradizione e musica jazz riletta con uno sguardo contemporaneo, in collaborazione con Associazione Alessandro Scarlatti, AFI – Associazione Flautisti Italiani, Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo, Dissonanzen. Nel corso dell’evento, sono intervenuti Salvatore Lombardi di AFI – Associazione Flautisti Italiani, Cristian Lombardi dell’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo e l’Associazione Alessandro Scarlatti che hanno raccontato i contenuti del progetto.

15 NOVEMBRE 2026 ore 19.00 LA SERVA PADRONA

Intermezzo buffo su libretto di Gennaro Antonio Federico. Musiche di G.B. Pergolesi.

13 DICEMBRE 2026 ore 19.00 IL FLAUTO MAGICO

Favola in musica per voce narrante. Ensemble e personaggi da Wolfgang Amadeus Mozart.

24 GENNAIO 2027 ore 18.00 SILLY SYMPHONY

Un omaggio ai grandi cartoni animati degli anni Venti e Trenta tra cui BettyBoop, Donald Duck, Tom & Jerry e altri.

28 FEBBRAIO 2027 ore 19.00 QUANTE ARIE!

Il “fil di voce” è l’accompagnamento degli strumenti della tradizione per raccontare alcune tra le arie più celebri della letteratura operistica italiana.

19 MARZO 2027 ore 21.00 CONCERTO SINFONICO

Con Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo.

18 APRILE 2027 ore 19.00 FATHER AND SON – Inseguendo Chet Baker

Una sequenza di ricordi che fanno rivivere il più romantico tra gli eroi della tromba.

Laboratori:

Sono sempre confermate le attività all’interno del teatro relative ai laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti:

Il Laboratorio pedagogico teatrale (5-8 anni e 9-11 anni), curato da Martina Zaccaro.

Laboratorio Teatrale per adolescenti (12-19 anni) a cura di Fulvio Sacco con il Collettivo La Corsa.

La bottega teatrale per ragazzi e adulti (15-18 anni e da 19 anni), curata da Fulvio Sacco, intervenuto nel corso della conferenza.

Proseguono i PROGETTI SCUOLA nell’ambito, sempre più attivo, delle proposte degli spettacoli per le scuole di cui, ha raccontato l’autrice, attrice e regista Rosalba Di Girolamo.