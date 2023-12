“SPORT & PERIFERIE”: AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO. SABATO 30 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE PRESSO L’EREMO DI SAN VITALIANO

Sabato 30 dicembre, a partire dalle ore 10, presso l’Eremo di San Vitaliano di Casola, è in

programma la presentazione della prima edizione di “Sport & Periferie”, progetto che

intende promuovere e valorizzare il territorio della città di Caserta, in particolare le frazioni,

attraverso attività sportive e culturali rivolte a tutti. Per questa prima edizione si è deciso di

partire dalle frazioni collinari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Caserta, è stata promossa da Asd Cycling Team

SMCV, in collaborazione con il Coni, la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e Raido

Adventure odv.

Alle 10 è in programma un convegno dal titolo “Sport: strumento di pianificazione e

promozione del territorio”, durante il quale interverranno il Rettore dell’Eremo di San

Vitaliano, Don Valentino Picazio, il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, l’Assessora allo

Sport, Gerardina Martino, l’Assessore all’Urbanistica, Domenico Maietta, l’Assessore

alla Cultura, Enzo Battarra, il Consigliere comunale Francesco Guida, il Presidente di

Asd Cycling Team SMCV, Roberto Addonisio, il Presidente di Raido Adventure odv,

Giuliano Carpentino, il Presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI),

Giuseppe Cutolo. A moderare i lavori sarà l’editore, Giuseppe Vozza.

Alle 14, poi, partirà un percorso denominato “Itinerario naturalistico di trekking/mountain

bike – Sentiero sorgente di Fonte Linara”, a cura di Asd Cycling Team SMCV e Raido

Adventure odv. Il percorso si sviluppa su una distanza di 6,8 km, con una durata prevista

di un’ora e trenta minuti. La partenza avverrà dall’Eremo di San Vitaliano e si arriverà in

località Giardoni, dove sarà presente una navetta gratuita per il ritorno. A tutti i partecipanti

sarà fornito un kit sportivo.