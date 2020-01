Lo “Stefanelli” incontra famiglie e allievi della scuola secondaria di I grado: OPEN DAY il 18 gennaio 2020

Mondragone. Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, l’Isiss ” N. Stefanelli“, di cui e’ Dirigente Scolastico la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, accogliera’ la cittadinanza e gli studenti interessati ad iscriversi ad i suoi corsi per l’anno scolastico 2020/2021.

Un coinvolgente OPEN DAY nel prestigioso istituto di Via Rocca dei Dragoni, dunque, che vuole essere, per gli studenti della scuola secondaria di I grado e per le loro famiglie, un momento molto significativo ai fini della scelta del corso di studi superiori e al quale parteciperanno in modo attivo tutte le risorse umane dello Stefanelli. dal Dirigente Di Lorenzo ai Docenti, dal Personale Ata agli alunni gia’ iscritti.

” Il nostro Istituto– spiega la Preside Giulia Di Lorenzo– ha fissato per sabato 18 gennaio 2020 un incontro di Open Day durante il quale saremo lieti di accogliere gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di I grado, le loro famiglie e tutti coloro che saranno interessati a conoscere da

vicino la realtà della scuola, e per fornire momenti e strumenti utili per orientarsi nella futura scelta di prosecuzione degli studi”.

” E’ fondamentale- continua– dedicare alla scelta della scuola primaria di I grado il giusto tempo e raccogliere tutte le informazioni utili e necessarie per non confondersi e per assumere decisioni importanti che potrebbero condizionare le future scelte lavorative o gli studi che si vorranno ancora compiere”.

Durante l’evento docenti ed alunni illustreranno le peculiarità dell’offerta formativa dei vari indirizzi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, il tipo di didattica innovativa sperimentata nel corso degli anni, gli sbocchi professionali ed universitari forniti dall’Istituto.

In tale occasione i genitori avranno l’opportunità di conferire con il Dirigente Scolastico e con i Docenti, visitare gli ambienti della scuola, assistere alle esercitazioni, conoscere le attività proposte, gli spazi, gli strumenti tecnologici di cui l’Istituto dispone e gli innumerevoli laboratori di cui si avvale l’offerta formativa dei vari indirizzi:

Tecnica e Logistica (Nautico), Amministrazione Finanza e Marketing, Agrario, Turismo, Informatica e Telecomunicazioni, Manutenzione e assistenza tecnica (IPIA), Enogastronomia e ospitalità alberghiera (Alberghiero), Istruzione Secondaria di II livello – ex Sirio.

Durante l’evento verrà distribuito materiale informativo sull’offerta formativa dell’Istituto. Gli studenti di nuova iscrizione inoltre, previo appuntamento da parte dei genitori, potranno partecipare ad attività didattiche antimeridiane relative alle materie caratterizzanti i diversi indirizzi o, in orario pomeridiano, sperimentare individualmente o in gruppo, i progetti pomeridiani attivati dall’ Istituto.

Nella giornata dell’ Open Day, inoltre, sarà fornito un servizio di supporto per le iscrizioni online.

Le iscrizioni degli allievi al prestigioso istituto di Mondragone saranno possibili fino al 31 gennaio – ore 21.00.

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio alle ore 20.00 per iscriversi online : per farlo basta utilizzare il link diretto che si trova sulla Home page del sito dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it oppure consultando il portale Scuola in Chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) ed inserire il codice meccanografico dell’Istituto principale (CEIS04100D).

Per ulteriori informazioni dettagliate in merito alla scuola e alla sua offerta formativa è possibile visitare il sito www.isisstefanelli.edu.it. oppure contattare la Segreteria didattica al nr. 0823 970718 oppure al nr.0823 970608 dalle ore 10:00 alle 12:00, dal lunedì al sabato.