Storia del progetto “Imito la natura”, donate alla scuola di Via Milano alcune compostiere aerobiche

SAN NICOLA LA STRADA – Con un intervento scritto del Comitato Cittadino San Nicola la Strada – Città Partecipata, di cui è Presidente Domenico Pennino, pubblichiamo la storia del progetto “Imito la Natura” partito ufficialmente lo scorso 3 aprile 2019 ed ora giunto a conclusione: “Storia del progetto “Imito la natura”: “Il Progetto Pilota “Imito la natura” è partito ufficialmente il 3 aprile 2019 su iniziativa di un gruppo di associazioni di volontariato di San Nicola la Strada (ALTERUM, ASD ATLETICA SANNICOLESE, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO THE ANGELS, AZIONE CATTOLICA CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, CICLISTICA ASD SANNICOLESE, COMITATO CITTADINO SAN NICOLA LA STRADA CITTA’ PARTECIPATA, CORRIERE DI SAN NICOLA LA STRADA, IL GIRASOLE, LA BARCA DI TESEO, NOSTRA SIGNORA DI LOURDES, SABATO NON SOLO SPORT) ed è stato sviluppato in collaborazione con la dirigenza didattica dell’Istituto Comprensivo Capol. D.D., con il patrocinio del Comune di San Nicola.



La finalità del progetto è di insegnare ai bambini (ed ai loro genitori) che la natura non produce mai rifiuti, ma solo nuovi nutrienti per il continuo perpetuarsi del ciclo della vita, ossia insegnare che ciò che per noi non ha più valore, può essere trasformato in altro, dandogli nuova vita e nuovo significato. Il progetto realizzato è nato anche con l’intento di capire e studiare, in scala ridotta, la gestione del processo di trasformazione dei rifiuti organici in compost, per meglio applicarlo in seguito ad un’ampia scala, sì da dimostrare la validità del processo di compostaggio aerobico, da preferire di gran lunga ad un processo industriale, quale un biodigestore.



A partire già dal mese di marzo 2019, un gruppo di sei volontari ha assunto l’impegno di ritirare, per tre volte a settimana, il rifiuto dei pasti serviti nella mensa dei bambini dell’asilo di via Milano e di inserirli nella compostiera sistemata in un angolo del giardino scolastico. Gli stessi volontari hanno provveduto al trattamento del rifiuto raccolto con aggiunta di agenti naturali in grado di facilitare il processo di trasformazione dello stesso in compost (erba e foglie secche, residui di legno, cenere, carta). La compostiera, collocata in una zona del giardino dell’asilo, non ha mai dato problemi per la scuola o per i vicini. Nessun odore sgradevole si è sprigionato, né si sono verificati inconvenienti di altro genere. L’alimentazione della compostiera si è protratta fino alla chiusura dell’anno scolastico, a giugno, mentre la maturazione del compost si è protratta fino a fine novembre 2019.



Complessivamente, è stata raccolta ed immessa in compostiera poco meno di una tonnellata di rifiuto umido. In termini economici, è stata sottratta quasi una tonnellata di umido al trasporto e conferimento in impianti di compostaggio fuori regione (Lombardia, Veneto, Puglia – in quanto la regione Campania non possiede impianti sufficienti per il proprio fabbisogno) per un importo risparmiato di circa 150€.



È bene ricordare che la gestione dello smaltimento dell’umido, nella condizione attuale della regione Campania, è soggetto alle fortissime speculazioni delle aziende addette al settore: a San Nicola, in virtù di un contratto che risale a diversi anni fa, il costo dello smaltimento è di 140€/tonnellata, ma, nei momenti di emergenza, i trasporti al di fuori della filiera contrattuale sono costati fino a quasi 300€ a tonnellata. Dopo un periodo di “maturazione” dell’umido in compostiera di circa cinque mesi, si è provveduto all’estrazione del compost finale. A gennaio 2020, alla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, sarà organizzata una cerimonia di consegna dei sacchetti contenenti il compost prodotto ai bambini dell’asilo accompagnati dai genitori, con l’invito ad usarlo come fertilizzante per le piante da balcone”.



Sin qui la notizia, ma vorremmo ricordare che l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vito Marotta aveva già aderito, con la deliberazione nr. 34 del 28 marzo 2017, alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Campania per la localizzazione di impianti di compostaggio di comunità e/o di prossimità. A seguito dell’approvazione della predetta delibera, il Comune aveva indetto un Avviso Pubblico per la individuazione di Organismi collettivi (per organismi collettivi, secondo quanto stabilito dal Comune nel fac-simile allegato alla delibera si intendevano: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazioni, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere una attività di compostaggio (art. 2 lett. e) del DM Ministero Ambiente n.266/2016.) al fine della utilizzazione di impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani e l’utilizzo consentito del compost consentito.



Nella relazione allegata alla detta delibera, a firma dell’architetto Giulio Biondi, quest’ultimo ha previsto l’installazione delle compostiere di prossimità all’interno di strutture in legno prefabbricate per esterni, installate nei seguenti luoghi pubblici (suscettibili di variazione per sopraggiunte esigenze): ZONA 1 presso il campo sportivo; ZONA 2 presso il Cimitero comunale; ZONA 3 presso la Sapienza; ZONA 4 presso Via Pertini; ZONA 5 presso il largo Rotonda emiciclo Ovest; ZONA 6 Presso Via Paul Harris.

Attraverso la proposta progettuale delle compostiere di prossimità si potrà coprire una popolazione di 5.000 abitanti, che costituiscono circa il 22 per cento della popolazione residente a San Nicola la Strada (pari a 22.448 persone per un totale di 7.669 famiglie servite) ottenendo, come risultato, un incremento presunto di 5 (cinque) punti percentuali sul totale della raccolta differenziata.