SVERSAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI, MULTATO AUTOLAVAGGIO

Controlli delle forze dell’ordine in tutta la provincia sul corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti. L’operazione ha portato a 102 persone identificate e 6 denunciate, 4 autoveicoli sequestrati, 3 attività ed aree per 310 metri quadri sottoposte a sequestro e sanzioni pecuniarie per circa 450.000 euro. Le attività sono state pianificate nella Cabina di Regia diretta dall’Incaricato del Ministro dell’interno per il contesto agli incendi dolosi di rifiuti, viceprefetto Ciro Silvestro , con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. Sanzionato, in particolare, un autolavaggio a San Felice a Cancello, per versamento di rifiuti pericolosi.

Controlli straordinari contro lo smaltimento illecito e per la prevenzione di roghi sono stati disposti a Aversa, Capua, Castel Volturno e San Cipriano d’Aversa. Ad essi si aggiungono quattro operazioni interforze,, sotto ordinanza dei Questori delle due province, con ampia mobilitazione delle Forze di Polizia territoriali , delle Asl , delle Polizie Municipali e Provinciali, del Reparto Operativo Aereo Navale della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF)