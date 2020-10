Test pre-campionato per l’Aversa Normanna, test amichevole contro la Gis Pallavolo Ottaviano

È ritornata la pallavolo al PalaJacazzi e, seppur in un test amichevole, non poteva esserci ‘debutto’ migliore visto che la Normanna Aversa Academy ha battuto per 3-1 la Gis Pallavolo Ottaviano al termine di un match contraddistinto da ottimi spunti per entrambi gli allenatori, tra due formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A3.

È stato il return match dell’incontro di mercoledì scorso ,quando tra le mura amiche di Ottaviano vinsero invece i padroni di casa.

Il Coach Giacomo Tomasello ha potuto ‘studiare’ tutto quello che funziona nel sestetto titolare e vedere all’opera anche coloro che dovranno sudarsi degli spazi durante il campionato.

Sono stati impegnati tutti gli effettivi a disposizione ai quali non è mai mancato con il sorriso.

Per la cronaca il primo set è iniziato subito a favore dei padroni di casa della Normanna che hanno messo il piede sull’acceleratore e poi hanno costretto l’allenatore avversario, Nello Mosca, a chiamare time-out sul 13-6. Parziale praticamente senza storia visto che poi il ventincinquesimo punto lo firma Sacripanti direttamente dal servizio con uno splendido ace (finisce 25-14). Come era prevedibile è arrivata l’ immediata risposta da parte dei napoletani che sono andati subito avanti di 3 punti e questa volta è stato Tomasello a fermare il gioco sul 5-8. Ottaviano allunga, Cester a muro prova ha provato a fermare gli avversari (11-16) ,ma ormai i punti da recuperare erano troppi Punto a punto invece l’inizio del terzo parziale, poi l’Aversa ha tracciato un solco (11-7) e Mosca ha fermato la sua squadra per qualche accorgimento tattico. Diana a muro è stato insuperabile (13-7) e anche in questo parziale non c’è stata storia. Ace di Alfieri per il 22-13 e terzo set in cassaforte. L’ultimo parziale è stato giocato a 15 ed è punto a punto fino al 15-13, fino al successo degli aversani. Un buon modo per avvicinarsi al campionato, in programma tra appena 2 settimane.