Teverola/ Riprendono i lavori di riqualificazione di Via Roma

Teverola– Riprendono finalmente i lavori di riqualificazione di via Roma.

Il commento del sindaco Tommaso Barbato

”Finalmente!

Dopo tanto lavoro, nonostante l’emergenza e le relative conseguenze , una buona notizia!

Sono ripartiti i lavori di riqualificazione di Via Roma, il nostro biglietto da visita.

Voglio ringraziare l’Assessore al ramo, l’Avv. Pasquale Buonpane, per la tenacia e l’abnegazione che ha dimostrato.

Non semplice, ma ce l’abbiamo fatta!

Come sempre, saremo a vostra disposizione per cercare insieme la soluzione migliore per eventuali disagi.

Insieme, come dicevo, per riportare in alto il nome della nostra Città”

Il commento dell’assessore Pasquale Buonpane

“Non chi comincia, ma quel che persevera”

Buon lavoro alla nuova ditta aggiudicataria Scalzone Costruzioni.

Un ringraziamento ai Responsabili dell’Ufficio tecnico, Arch. Ulderico Di Bello e Arch Raffaele De Rosa, per il duro lavoro di questi mesi, e al Sindaco Tommaso Barbato per la fiducia incondizionata”