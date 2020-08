Teverola, Riqualificazione di Via Roma/ La terza ditta si aggiudica i lavori

Teverola– Il 27 luglio l’assessore ai lavori pubblici Pasquale Buonpane e il sindaco Tommaso Barbato hanno chiarito, attraverso un post, la vicenda inerente ai lavori di riqualificazione di Via Roma

“Come tutti sanno, il 25/5 veniva emessa dalla Prefettura di Caserta interdittiva antimafia a carico della ditta F*, aggiudicataria dell’appalto in questione (gara espletata presso la Stazione Unica Appaltante – SUA di Caserta nel 2015), con conseguente ed obbligata sospensione dei lavori e revoca dell’aggiudicazione.

La ditta F* impugnava detti provvedimenti dinanzi al TAR Campania, che rigettava la richiesta di sospensiva e rinviava la causa nel merito.

Procedevamo immediatamente a convocare la seconda ditta C* indicata dalla SUA di Caserta, che, per ragioni proprie, non dava disponibilità.

Dagli atti della gara del 2015 non emerge l’indicazione formale di ulteriori ditte aggiudicatarie.

Siamo comunque riusciti (e il risultato non è stato semplice e scontato) ad ottenere un elenco formale delle prime dieci ditte, ricavato dai verbali della vecchia gara, che ci ha permesso di convocare la terza ditta S*, che ha dato immediata disponibilità. Sono subito partiti i controlli che, per ora, hanno dato esito favorevole.

Nel frattempo la prima ditta F* ha chiesto al Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, competente per le misure di prevenzione, l’applicazione del controllo giudiziario, che permetterebbe la sospensione dell’interdittiva antimafia e la prosecuzione dei lavori da parte della stessa ditta interdetta. Il 22 luglio c’è stata udienza di discussione; il Tribunale si è riservato e siamo in attesa della decisione.

Questa è la descrizione dei fatti, in tutta la loro complessità e contraddittorietà.

Le deduzioni sono più semplici: i lavori di Via Roma DEVONO proseguire!

Quando? Appena saremo messi in condizione dagli enti preposti e superiori di affidarli alla ditta F* con controllo giudiziario o, in caso di rigetto del Tribunale, alla terza ditta S*.

Questo post serve a fornire informazioni ufficiali, sgomberando il campo a quanti, approfittando della complessa situazione, vorrebbero sciacallare.

I cittadini non sono stupidi e sanno comprendere come stanno realmente le cose. Devono avere fiducia nell’amministrazione, così come quest’ultima continua ad averne nei confronti delle autorità superiori.

Non ci fermeremo fino a quando non raggiungeremo l’obiettivo”

Oggi, finalmente, è stato pubblicato sul sito del comune (albo pretorio) l’avviso dell’aggiudicazione dei lavori alla terza ditta

Clicca il link per i dettagli

https://www.comune.teverola.ce.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/doc01390620200807113530.pdf

https://www.comune.teverola.ce.it/wp-content/uploads/