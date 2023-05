Teverola sostenibile/ Parco pubblico in via Provinciale Teverola-Carinaro

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Teverola sostenibile

“Oggi vogliamo portare all’attenzione dei cittadini lo stato in cui versa un’altra periferia: zona limitrofa al comune di Carinaro.

Come molti di voi sapranno, durante il periodo in cui abbiamo amministrato (precisamente tra il 2020 e il 2021), lavorammo in sinergia con i tecnici per una variante al PUC, trasformando (finalmente!!) la zona, dopo un decennio di chiacchiere e proclami, in area destinata a verde pubblico. E differentemente dal progetto iniziale (campato in aria e per anni portato avanti e indietro senza nessun risultato), l’area destinata a parco pubblico non avrebbe più riguardato un solo appezzamento di terreno, ma ben due, per un totale di circa 30.000 mq di terreno.

Purtroppo, non si è fatto nulla!

Le cose sono rimaste così come le abbiamo lasciate. , nonostante abbiano avuto il tempo e il buontempo per farlo.

Tuttavia, il terreno è affidato alla gestione e alla cura dell’associazione Fare Ambiente di Teverola, il cui presidente è (tanto per cambiare) nella sostanza Gennaro Caserta e a cui chiediamo di intervenire con la massima urgenza.

La zona oggi versa in uno stato vergognoso ed è dovere dell’associazione Fare Ambiente intervenire per ripristinare l’ordine e la pulizia, così come è solita fare in periodo elettorale per racimolare qualche voto tra i residenti, facendo credere che stanno facendo una cortesia.

Ovviamente siamo disponibili a collaborare in prima persona per aiutare a bonificare l’area in Via Provinciale Teverola Carinaro.

Ci facessero sapere solo giorno e ora!

Inoltre, comunichiamo che in data 12.05.2023 abbiamo provveduto a segnalare alla polizia locale lo stato di incuria in cui versa l’appezzamento di terreno, anche alla luce dell’ordinanza vigente (ordinanza n. 5 del 01/07/2019) che prevede la pulizia dei fondi da parte dei proprietari, al fine di garantire la sicurezza dei residenti”