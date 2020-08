TIR IN VIA PASTEUR: SI TRATTA DEL TERRENO DELLO STADIO PINTO

Caserta. Qualche minuto fa abbiamo pubblicato un articolo che raccontava di un episodio abbastanza anomalo verificatosi dalle prime ore dell’ alba di oggi, lunedi’24 agosto, in via Pasteur a Centurano. Secondo le dichiarazioni di alcuni residenti della zona un numero svariato di Tir sta percorrendo quella strada in direzione Santa Lucia trasportando un carico non bene identificato.

Da qui la preoccupazione dei alcuni cittadini che hanno allertato la Polizia Municipale. Pochi minuti dalla pubblicazione della notizia da parte della nostra testata e alla nostra redazione è arrivata la motivazione: I Tir stanno trasportando terreno scavato dallo stadio Pinto dove ,come ormai noto, sono in atto i lavori per la riqualificazione del terreno di gioco che presto diverrà completamente sintetico.

Il terreno, scavato dal campo ,verrà trasportato nel giro di due/tre giorni presso le Cave di Santa Lucia.

Il disagio durerà solo poco tempo , i lavori erano previsti per il periodo di Ferragosto ma problemi burocratici hanno fatto slittare di qualche giorno il trasporto del terreno.