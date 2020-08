SANTA MARIA CAPUA VETERE. Un brutto incidente si è verificato nella mattinata di oggi ,sabato 22 agosto , intorno alle 7, 30 . Un Tir, mentre circolava sull’ A1 , arrivato all’ altezza del casello autostradale tra S.MariaC.V. e Capua si è ribaltato perdendo sulla strada tutto il carico del materiale che stava trasportando.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. In seguito all’incidente si è formata una coda di circa 10 km. Vi terremo informati su eventuali sviluppi