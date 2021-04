Torino-Napoli punti pesantissimi in ballo

Sarà un Torino-Napoli molto importante quello che andrà di scena oggi, lunedi’ 26 aprile. . Il Torino cerca punti salvezza per tenere lontane le ultime tre posizioni, la squadra piemontese arriva a questa gara con 4 risultati utili e vorrà cercare il quinto. Il Napoli dal canto suo sta molto bene, la vittoria contro la Lazio ha dato grande fiducia e adesso nella corsa al 4 posto il Napoli sembra la grande favorita.

Gattuso dovrà decidere in queste ore chi dovrà essere il sostituto di Manolas squalificato, per il resto non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti rispetto alla gara contro la Lazio.